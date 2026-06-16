استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴ اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان زاهدان - در دو ماهه نخست سال جاری ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان ترانزیت شده است. برچسبها اینفوگرافیک چابهار مرز ریمدان ترانزیت کالا اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط جهش خدمترسانی مواکب سیستان و بلوچستان در اربعین ۱۴۰۵ احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان زابل گرمترین شهر جهان شد گاندو؛ نماد برکت بلوچستان در خطر انقراض مساجد تراز انقلاب اسلامی نیازمند امامان جماعت توانمند هستند ترددخودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در سطح کشور تا ۲۶ خرداد مجاز است
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