استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰ اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان زاهدان- در این اینفوگرافیک به ظرفیت های عظیم معدنی و سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها اینفوگرافیک سیستان و بلوچستان صنایع معدنی سرمایه گذاری اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ رکوردهای گرما وسرمای خسارت بار در باهوکلات بسته خبری شبانه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان عزاداری زاهدانیها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید معدومسازی بیش از ۴.۵ تن گوشت فاسد در سراوان اینفوگرافیک؛ جهش ۱۲۱درصدی ترانزیت از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای»در ایرانشهر اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان برگزاری آیین تشییع شهید «عبدالسلام کرد» در خاش
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