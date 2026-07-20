۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳

اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها

در این اینفوگرافیک به اطلاعات مربوط به گلخانه ها و افتخارات کسب شده استان سیستان و بلوچستان در این حوزه پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ درخشش سیستان و بلوچستان در توسعه گلخانه ها

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