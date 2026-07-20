استانها آذربایجان غربی ۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۱ اینفوگرافیک؛ نرخ مصوب جابهجایی زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین ارومیه- نرخ مصوب جابهجایی زائران اربعین از مبادی آذربایجان غربی به پایانه. های مرزی اعلام شد. برچسبها اربعین حسینی مرز تمرچین اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اربعین با تاکسی اینترنتی «ماکسیم» تعداد زائران متردد اربعین در تمرچین از مرز ۱۸ هزار نفر گذشت برپایی ۷۵ موکب برای خدمات رسانی زائران اربعین حسینی در آذربایجان غربی ۲۵۰ زائر خارجی اربعین حسینی از مرز بازرگان راهی کربلای معلی شدند ۶۸۰۰ زائر از مرز تمرچین راهی کربلای معلی شده اند
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