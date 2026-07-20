۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۱

اینفوگرافیک؛ نرخ مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین

ارومیه- نرخ مصوب جابه‌جایی زائران اربعین از مبادی آذربایجان غربی به پایانه‌. های مرزی اعلام شد.

اینفوگرافیک؛ نرخ مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین

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