۲۵۰ زائر خارجی اربعین حسینی از مرز بازرگان راهی کربلای معلی شدند

شهلا تاجفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار همزمان با آغاز موج ورود زائران اربعین حسینی از کشورهای مختلف، مرز زمینی بازرگان در شهرستان ماکو به یکی از مسیرهای عبور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است.

وی ادامه داد: زائران اربعین حسینی از کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی، در روزهای اخیر از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و مسیر خود را به سمت کربلای معلی ادامه می‌دهند که از آغاز موج ورود زائران خارجی تاکنون، بیش از ۲۵۰ نفر وارد کشور شده‌اند.

تاجفر گفت: تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای اسکان موقت، پذیرایی، تغذیه گرم و ایجاد فضایی معنوی و متناسب با حال و هوای اربعین حسینی برای آماده‌سازی و بدرقه این عاشقان حسینی فراهم شده است.

مرز بازرگان بار دیگر جلوه‌ای از همدلی، میزبانی و عشق به خاندان اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشته و میزبان زائرانی است که با شوق زیارت، قدم در مسیر عشق حسینی نهاده‌اند.

تردد زائران خارجی پیاده روی اربعین حسینی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان، کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای اروپایی از مرز بازرگان در نقطه صفر مرزی ایران با ترکیه امسال برای چهارمین سال متوالی انجام می‌گیرد و هم اکنون تمامی امکانات و زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران در این مرز فراهم شده است.

برپایی موکب‌های اسکان، خدمات پذیرایی، توزیع چای و شربت، تسهیل در تردد بدون معطلی در مرز بازرگان از ویژگی‌ها و امکاناتی است که امسال در این مرز برای رفاه حال تردد زائران خارجی فراهم شده است.

زائرین کشورهای آذربایجان، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز برای تردد به کشور عراق، ایران را مسیر خود انتخاب کرده‌اند. آنها بعد از ورود به ایران از طریق مرز بازرگان که با استقبال مسئولین استانی و شهرستانی همراه است به سمت مرز تمرچین پیرانشهر حرکت می‌کنند و در طول مسیر از شهرهای خوی، سلماس، ارومیه، نقده می‌گذرند.موکب‌های متعدد فرهنگی و خدمت رسانی در طول این مسیر برای زوار خارجی ایجاد شده و برای آنها خدمت رسانی می‌کنند.