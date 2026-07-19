اربعین با تاکسی اینترنتی «ماکسیم»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به راهپیمایی عظیم اربعین، میلیونها ایرانی خود را برای سفر به کربلای معلی آماده میکنند. برای اینکه این سفر تا حد امکان راحت، ایمن و بدون دغدغه باشد، تاکسی اینترنتی «ماکسیم» توصیههایی را برای صرفهجویی در هزینهها، افزایش آسایش، امنیت و برنامهریزی بهتر سفر ارائه میکند.
پیش از هر چیز، تاریخ دقیق رفت و بازگشت خود را از قبل مشخص کنید. هر ساله زائران از سراسر کشور، از شرقیترین نقاط تا کلانشهرها، راهی مرزهای غربی میشوند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در مسیر، بهتر است پیش از حرکت از وضعیت تردد و میزان شلوغی مسیرهای منتهی به مرزها اطلاع داشته باشید.
آرمین کریمی، مدیرعامل «ماکسیم»، در اینباره میگوید: بر اساس آمار سامانه ماکسیم و مقایسه دادههای دو سال گذشته، تعداد سفرهای بینشهری به مقصد یا مبدأ پایانههای مرزی در ایام اربعین بیش از ۱۸ درصد رشد داشته است. پیشبینی میکنیم امسال نیز این رقم دستکم ۱۰ درصد دیگر افزایش یابد. داشتن برنامهریزی زمانی دقیق به زائران کمک میکند از شتابزدگی و ازدحام غیرضروری جلوگیری کرده و انرژی خود را در طول سفر بهتر مدیریت کنند. ما با تحلیل دادههای سالهای گذشته، روزها و مسیرهای پرتردد را پیشبینی کردهایم تا مسافران بتوانند بهترین زمان سفر را انتخاب کنند.
سفر به سمت پایانههای مرزی
هنگام انتخاب مرز خروجی، تنها کوتاه بودن مسیر را ملاک قرار ندهید. میزان شلوغی، ظرفیت پذیرش مرز و شرایط دسترسی به آن، عوامل مهمتری در کیفیت سفر هستند.
بر اساس آمار سالهای گذشته سامانه «ماکسیم»، کمترین تعداد سفرها به مرزهای باشماق، تمرچین، چذابه و خسروی انجام شده است؛ در حالی که مهران و شلمچه همواره محبوبترین مرزهای خروجی زائران بودهاند. بیش از ۵۱ درصد زائران، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب میکنند.
همچنین باید توجه داشت که در صورت بسته شدن موقت هر یک از مرزها، بخش قابل توجهی از مسافران به سرعت به سایر مرزها هدایت میشوند و این موضوع میتواند تنها در چند ساعت موجب ایجاد ترافیک سنگین و ازدحام قابل توجه شود. بنابراین توصیه میشود پیش از حرکت، آخرین وضعیت مرزها و میزان تردد آنها را بررسی کنید.
بر اساس پیشبینی سامانه «ماکسیم»، سفرها به سمت مرزهای کشور از حدود ۲۵ تیرماه آغاز شده و اوج تردد در بازه ۷ تا ۱۲ مرداد ماه خواهد بود.
مسیر بازگشت
از ۱۳ مردادماه موج اصلی بازگشت زائران آغاز میشود. اگر امکان تغییر زمان بازگشت را دارید، بهتر است سفر خود را به گونهای برنامهریزی کنید که با اوج ازدحام همزمان نباشد. بازگشت پیش از روزهای اوج، علاوه بر کاهش زمان انتظار، موجب دسترسی آسانتر به خدمات حملونقل خواهد شد.
بر اساس آمار سامانه «ماکسیم»، ۶۸ درصد زائران در مسیر بازگشت پایانه مرزی مهران را انتخاب می کنند. پس از آن، مرزهای شلمچه و خسروی بهترتیب ۱۴ درصد و ۱۲ درصد از ترددها را به خود اختصاص میدهند. حدود ۴ درصد از زائران از مرز چذابه بازمیگردند و مرزهای تمرچین و باشماق نیز هر کدام تنها ۱ درصد از ترددها را شامل میشوند.
همچنین توصیه میشود پیش از سفر، اطلاعیهها و دستورالعملهای ستاد مرکزی اربعین را مطالعه کرده و در طول مسیر به آنها عمل کنید تا سفری ایمن، منظم و آسوده داشته باشید.
سفر خود را از قبل رزرو کنید
یکی دیگر از توصیههای مهم، ثبت درخواست سفر بهصورت رزروی است. در اپلیکیشن «ماکسیم» میتوانید تا ۵ روز پیش از زمان حرکت، سفر خود را رزرو کرده و زمان و محل سوار شدن را مشخص کنید. این قابلیت، بهویژه برای زائرانی که همراه با چمدان یا بار سفر میکنند، آرامش خاطر بیشتری فراهم میکند.
همچنین هزینه سفر از همان زمان ثبت درخواست مشخص است؛ بنابراین میتوانید هزینههای سفر خود را بهتر مدیریت کرده و بدون نگرانی از تغییر هزینه، برنامهریزی دقیقتری برای سفر داشته باشید.
با کد تخفیف ARBAIN کمتر هزینه کنید
«ماکسیم» برای زائران اربعین امکان صرفهجویی بیشتر در هزینههای سفر را نیز فراهم کرده است. کافی است در بخش «کد تخفیف» اپلیکیشن، کد ARBAIN را وارد کنید. با فعالسازی این کد، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهید کرد که میتوانید از آن برای پرداخت هزینه سفرهای خود استفاده کنید.
اربعین را با «ماکسیم» راحتتر و مطمئنتر تجربه کنید؛ سفر خود را از قبل رزرو کنید، از اعتبار ویژه اربعین بهرهمند شوید و با آسودگی خاطر راهی این سفر معنوی شوید.
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