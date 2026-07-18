۶۸۰۰ زائر از مرز تمرچین راهی کربلای معلی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با بیان اینکه با شروع ماه صفر تردد زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی تمرچین آغاز شده است، اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در روز ۲۵ تیرماه در مجموع ۳ هزار و ۴۱۹ نفر از پایانه مرزی تمرچین تردد کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی افزود: همچنین در روز ۲۶ تیرماه نیز آمار تردد زایران به ۳ هزار و ۴۱۰ نفر رسیده است.

شکری با بیان اینکه در مجموع طی این دو روز ۶ هزار و ۸۲۹ تردد زائر از پایانه مرزی تمرچین به ثبت رسیده است، تصریح کرد: تاکنون روند تردد زائران در این پایانه مرزی روان بوده و با استقرار نیروهای راهداری و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، خدمات موردنیاز زائران به‌صورت مستمر ارائه خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با نزدیک‌شدن به ایام اربعین حسینی، تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند با سهولت و آرامش از این مرز تردد کنند.