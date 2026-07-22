موکب «کتاب حسینی» در مرز تمرچین پیرانشهر برپا می شود

خدیجه معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه اربعین حسینی، موکب «کتاب حسینی» ادارهکل کتابخانههای عمومی استان آذربایجانغربی در مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر از 3 تا 13 مردادماه 1405 برپا میشود.
وی ادامه موکب داد: های اربعین، از مرزهای ایران تا شهرهای نجف و کربلا و در طول مسیر پیادهروی، بهعنوان ستون های اصلی پشتیبانی و میزبانی از زائران عمل میکنند.
معصومی گفت: موکب فرهنگی این ادارهکل نیز، برای پنجمین سال متوالی، با ارائه خدمات کتابمحور برای تمامی گروههای سنی، در کنار سایر موکبها، بار دیگر شکوه و عظمت این حماسه بینظیر را با ابزار کتاب و هنر به تصویر میکشد.
وی گفت: پویش «راویان اربعین»، مسابقه کتابخوانی از کتاب «جاذبههای حسینی»، نامه کودکان به امام حسین (ع) با عنوان «نامهای به کربلا»، رونمایی از دو کتاب، خوانش بخشهایی از کتاب با عنوان «تا کربلا بخوان»، پردهخوانی، پرتابل عکاسی، طرح «زیارت به نبایت از شهدا»، ساخت کلاژ پرچم، نقاشی و طراحی، قصهگویی و ... از برنامههای پیشبینی شده در این موکب هستند.
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