تعداد زائران متردد اربعین در تمرچین از مرز ۱۸ هزار نفر گذشت

ارسلان شکری در گفتگوبا خبرنگار مهر، با بیان اینکه تردد زائران از مرز تمرچین از ۲۵ تیرماه آغاز شده است، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تاکنون ۱۸ هزار و ۲۵۸ زائر ایرانی و خارجی از این مرز تردد کرده اند.
وی تعداد زائران خروجی از کشور از مرز تمرچین را چهار هزار و و ۲۱۶ نفر اعلام کرد و گفت: برای تسهیل تردد زائران ۳۰ گیت گذرنامه در محوطه و ۶ گیت در سالنهای مسافری تجهیز و آماده بهرهبرداری شده و زیرساختهای ارتباطی و برقی آنها تکمیل شده است.
وی مجموع تردد زائران خارجی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان در پایانه مرزی بازرگان را روز گذشته ۳۰ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد کل تردد زائران خارجی از ۲۵ تیرماه از تمرچین نیز ۱۷۰ نفر بوده است.
شکری با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام اربعین، روند تردد زائران از مرز تمرچین افزایشی خواهد بود، افزود: تمامی امکانات، نیروهای راهداری و دستگاههای خدماترسان برای تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات مطلوب به زائران در پایانههای مرزی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: در بخش ایمنی و خدمات، ۱۵ پروژکتور، ۲۲ برج نوری و ۲۴ کپسول آتشنشانی نصب و مستقر شده و ژنراتور پایانه نیز بهطور کامل اورهال شده است. همچنین ۸ آبسردکن، ۲۱ آبخوری و ۶ چشمه حمام برای رفاه زائران و خادمان آماده بهرهبرداری است.
شکری خاطرنشان کرد: بهسازی سرویسهای بهداشتی و تأسیسات، لکهگیری و روکش آسفالت، اجرای رمپ خروجی ایکسری، احداث کانتر صرافی، پارتیشنبندی غرفههای خدماتی و زیباسازی محوطه از دیگر اقدامات انجامشده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی تاکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی اجرا شده و روند آمادهسازی پایانه مرزی تمرچین با جدیت ادامه دارد.
نظر شما