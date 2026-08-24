محمدنور دهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت سد ماشکید سفلی و طرح انتقال آب این سد، از شتاب‌گیری روند اجرای پروژه و ورود خط انتقال آب به شهرهای سراوان و سیرکان به مرحله انتخاب پیمانکار خبر داد.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سد ماشکید سفلی طی هفت سال نخست اجرای پروژه تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشت، اما در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با پیگیری‌های انجام‌شده و اخذ تخصیص حدود ۱۲۰ درصدی و تأمین اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان، روند اجرای پروژه شتاب گرفت و پیشرفت آن به بیش از ۵۰ درصد رسید.

دهانی افزود: در همین دوره، با بازنگری و تغییر نقشه راه پروژه، زمینه برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت سد در راستای رفاه، توسعه و پیشرفت منطقه فراهم شده است و تلاش شده اجرای پروژه صرفاً به تکمیل یک سازه محدود نماند، بلکه آثار آن در تأمین آب و توسعه منطقه نیز نمایان شود.

وی با اشاره به روند مطالعات خط انتقال آب سد ماشکید سفلی بیان کرد: پس از حدود ۱۰ سال مطالعه و پیگیری، در سال ۱۴۰۴ مصوبه ماده ۲۳ و ردیف اجرایی خط انتقال آب از سد ماشکید سفلی به شهرهای سراوان، سیرکان و ۱۷۱ روستا اخذ شد و این پروژه اکنون وارد مرحله تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار شده است.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخذ ماده ۲۳ و ردیف اجرایی، یکی از مراحل مهم برای عملیاتی شدن پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی است و با ورود طرح به مرحله مناقصه، مسیر اجرای خط انتقال آب از مرحله مطالعات و پیگیری‌های اداری به مرحله اجرایی نزدیک‌تر شده است.

دهانی تأکید کرد: تأمین آب پایدار یکی از مهم‌ترین نیازهای منطقه است و تکمیل سد ماشکید سفلی و اجرای خط انتقال آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب شهرهای سراوان، سیرکان و ۱۷۱ روستا و توسعه ظرفیت‌های منطقه داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها برای این پروژه تا بهره‌برداری نهایی ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، روند اجرای سد و خط انتقال با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه در نهایت از ثمرات این طرح مهم زیرساختی بهره‌مند شوند.