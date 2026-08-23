https://mehrnews.com/x3cSsh ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6925526 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۹ ۱۷۶ شب مقاومت در خیابانهای ایرانشهر ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و هفتاد و ششمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6925526 کپی شد مطالب مرتبط کشف بیش از ۲۱۸ هزارلیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان آغاز فاز اجرایی۴ هزار پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان مراسم چهلم شهدای تیپ ۳۸۸ ارتش در ایرانشهر برگزار شد اینفوگرافیک؛ تحول عمرانی در شمال سیستان و بلوچستان شتابگیری روند ساخت سد ماشکید سفلی در سراوان آغاز عملیات اجرایی بهسازی آسفالت ۴۰ هزار متر مربع از معابر محلات زابل نمایش اتحاد و استقامت مردم انقلابی سلماس در موج ۱۷۶ اجتماعات شبانه مولوی سلامی: «اختلافات داخلی» بزرگترین مانع پیشرفت امت اسلامی است قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از وطن در خیابان همایش «آقای ایرانشهر» در سرزمین خورشید ولایت برگزار شد برچسبها رهبر شهید تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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