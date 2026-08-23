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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۹

۱۷۶ شب مقاومت در خیابان‌های ایرانشهر

۱۷۶ شب مقاومت در خیابان‌های ایرانشهر

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و هفتاد و ششمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6925526

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