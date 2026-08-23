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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۳

سهمیه سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان به ۱۶۰ لیتر رسید

سهمیه سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان به ۱۶۰ لیتر رسید

زاهدان- سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان سیستان و بلوچستان به ۱۶۰ لیتر افزایش یافت و از یکم شهریور در کارت های سوخت شارژ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان به ۱۶۰ لیتر افزایش یافت و از امشب در کارت‌های سوخت اعمال می‌شود.

این تصمیم با توجه به مقتضیات زمانی، شرایط خاص استان و مسائل و نیازهای مردم، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و با هدف کاهش دغدغه‌های مردم و تسهیل رفت‌وآمد در سیستان‌وبلوچستان به تصویب نهایی رسید.

بر اساس تصمیم جدید، سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان ۱۶۰ لیتر خواهد بود؛ شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.

منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، از ابتدای خردادماه پیگیری این موضوع را در سطح ملی دنبال کرد و پیشتر نیز بر ضرورت متناسب‌سازی سهمیه سوخت با شرایط ویژه استان تأکید کرده بود.

در ادامه این پیگیری‌ها، موضوع با معاون اول رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان و دستگاه‌های مرتبط مطرح و دنبال شد و در مذاکرات روز گذشته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این روند، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مدیریت استان، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول برای حل یک مسئله و پاسخ به یک مطالبه عمومی است؛ هم‌افزایی‌ای که در نهایت به تصمیمی متناسب با شرایط سیستان‌وبلوچستان منجر شد.

سهمیه جدید از امشب در کارت‌های سوخت خودروهای استان اعمال می‌شود و انتظار می‌رود بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم در زمینه تأمین سوخت و ترددهای روزمره را کاهش دهد.

همچنین برای شرایط اضطراری، در تعدادی از جایگاه‌های منتخب، کارت جایگاه برای مسافران، خودروهای امدادی و افرادی که نیاز به سوخت‌گیری اضطراری دارند پیش‌بینی خواهد شد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان پیشتر نیز تأکید کرده بود که پیگیری موضوع تا آخرین مرحله ادامه خواهد داشت تا اجرای این تصمیم به بهترین شکل انجام شود و آثار آن در زندگی مردم استان دیده شود.

کد مطلب 6924496

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    نظرات

    • مهدی صیادی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      11 2
      پاسخ
      تشکر میکنم از آقای استاندار که مشکل سوخت را تا حدودی حل کردند تا مردم حداقل در سفرهای ضروری دچار مشکل نشوند
    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 9
      پاسخ
      سهمیه بنزین دولتی را ۵۰ لیتر در ماه اعلام کنید وسهمیه بنزین آزاد ۲۰ لیتر در ماه اعلام شود .
    • ناشناس IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 10
      پاسخ
      جلوی قاچاق سوخت گرفته بشه خیلی چیزا درست میشه
    • محمد IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      16 0
      پاسخ
      نیاز ماهانه 400 لیتر می باشد
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 0
      پاسخ
      دمتون گرم آقای استاندار خیر ببینین شما و همه افرادی که زحمت کشیدن تا این دغدغه مردم حل بشه
    • ناصر IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 0
      پاسخ
      هر کسی این موضوع رو پیگیری و دنبال کرده و کسانی هم که این سهمیه رو تصویب کرده خداوند اجر بسیار زیادی نصیبشون کنه خدا میدونه دعای چه انسان‌هایی در این موضوع مورد اجابت قرار گرفته در هر صورت خداوند اجر زیادی نصیبشون کنه آمین

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