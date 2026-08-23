سهمیه سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان به ۱۶۰ لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان به ۱۶۰ لیتر افزایش یافت و از امشب در کارت‌های سوخت اعمال می‌شود.

این تصمیم با توجه به مقتضیات زمانی، شرایط خاص استان و مسائل و نیازهای مردم، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و با هدف کاهش دغدغه‌های مردم و تسهیل رفت‌وآمد در سیستان‌وبلوچستان به تصویب نهایی رسید.

بر اساس تصمیم جدید، سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان ۱۶۰ لیتر خواهد بود؛ شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.

منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، از ابتدای خردادماه پیگیری این موضوع را در سطح ملی دنبال کرد و پیشتر نیز بر ضرورت متناسب‌سازی سهمیه سوخت با شرایط ویژه استان تأکید کرده بود.

در ادامه این پیگیری‌ها، موضوع با معاون اول رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان و دستگاه‌های مرتبط مطرح و دنبال شد و در مذاکرات روز گذشته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این روند، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مدیریت استان، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول برای حل یک مسئله و پاسخ به یک مطالبه عمومی است؛ هم‌افزایی‌ای که در نهایت به تصمیمی متناسب با شرایط سیستان‌وبلوچستان منجر شد.

سهمیه جدید از امشب در کارت‌های سوخت خودروهای استان اعمال می‌شود و انتظار می‌رود بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم در زمینه تأمین سوخت و ترددهای روزمره را کاهش دهد.

همچنین برای شرایط اضطراری، در تعدادی از جایگاه‌های منتخب، کارت جایگاه برای مسافران، خودروهای امدادی و افرادی که نیاز به سوخت‌گیری اضطراری دارند پیش‌بینی خواهد شد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان پیشتر نیز تأکید کرده بود که پیگیری موضوع تا آخرین مرحله ادامه خواهد داشت تا اجرای این تصمیم به بهترین شکل انجام شود و آثار آن در زندگی مردم استان دیده شود.