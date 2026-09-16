کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در جوانرود و پذیرش اهداکنندگان از ساعت ۸ تا ۱۲ روز پنجشنبه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون سالم و تأمین نیاز بیماران در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ در ساختمان شفا، مرکز جامع سلامت، پشت بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) مستقر می‌شود و آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان خون خواهد بود.

میرزاده با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: فرآیند اهدای خون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان جوانرود دعوت کرد با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و حضور هر یک از شهروندان می‌تواند در تأمین نیازهای خونی و نجات جان بیماران مؤثر باشد.

میرزاده در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در برنامه‌های اهدای خون گفت: همراهی شهروندان در این طرح می‌تواند امید و فرصت دوباره‌ای برای زندگی بیماران نیازمند به خون فراهم کند.