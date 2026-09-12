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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آباد غرب برای دریافت خون از مردم این شهرستان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران، در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: شهروندان اسلام‌آباد غرب می‌توانند با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند به خون مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: تیم سیار اهدای خون روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد بود.

میرزاده تصریح کرد: فرآیند اهدای خون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از مردم شهرستان دعوت می‌شود با حضور در این برنامه در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و نجات جان بیماران داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این حرکت انسان‌دوستانه سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای کمک به بیماران و حفظ ذخایر خونی بردارند.

کد مطلب 6945237

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