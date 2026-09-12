مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران، در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: شهروندان اسلام‌آباد غرب می‌توانند با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند به خون مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: تیم سیار اهدای خون روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد بود.

میرزاده تصریح کرد: فرآیند اهدای خون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از مردم شهرستان دعوت می‌شود با حضور در این برنامه در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و نجات جان بیماران داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این حرکت انسان‌دوستانه سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای کمک به بیماران و حفظ ذخایر خونی بردارند.