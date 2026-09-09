مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در شهرستان ثلاث باباجانی مستقر میشود و آماده دریافت خون از مردم نیکاندیش این شهرستان خواهد بود.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی شهروندان و اهداکنندگان برگزار میشود و از مردم شهرستان ثلاث باباجانی دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه در ساختمان بیمارستان جدید ثلاث باباجانی مستقر خواهد بود.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون گفت: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و ارزشمند است و هر واحد خون اهدایی میتواند به بیماران نیازمند کمک کند.
وی از شهروندان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در تأمین ذخایر خون و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.
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