مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون سالم و کمک به تأمین نیاز بیماران در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در قصرشیرین برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه محل استقرار تیم سیار را قصر جدید، مجتمع اداری انتقال خون جنب فرمانداری اعلام کرد و گفت: فرایند اهدای خون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش قصرشیرین برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت شهروندان می‌تواند در تأمین خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: هر اهدای خون می‌تواند بخشی از نیاز بیماران را تأمین کند و حضور مردم در این برنامه، گامی در مسیر کمک به نجات جان بیماران و تقویت ذخایر خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان خواست با حضور در این برنامه، در این اقدام انسان‌دوستانه سهیم شوند و با اهدای خون، امید به زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کنند.