مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیک‌اندیش شهرستان در این منطقه مستقر خواهد شد.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در ساختمان بیمارستان جدید ثلاث باباجانی مستقر می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از مردم دعوت می‌شود با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

میرزاده ادامه داد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند است و همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ذخایر خون و فراهم شدن امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان ثلاث باباجانی می‌توانند با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، بخشی از خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران را تأمین کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان با دعوت از مردم نیک‌اندیش شهرستان ثلاث باباجانی برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: حضور هر یک از اهداکنندگان می‌تواند امیدی برای یک بیمار و گامی در مسیر نجات جان انسان‌ها باشد.