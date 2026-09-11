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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

تیم سیار اهدای خون در پاوه مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در پاوه مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در پاوه برای دریافت خون از مردم این شهرستان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز شنبه ۲۱ شهریورماه در شهرستان پاوه مستقر می‌شود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند برگزار می‌شود و از مردم نیک‌اندیش پاوه دعوت می‌شود با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه در نجات جان بیماران سهیم باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.

میرزاده ادامه داد: این برنامه روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

وی با دعوت از مردم پاوه برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای تأمین نیاز بیماران و کمک به استمرار ذخایر خون است و حضور مردم می‌تواند امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مردم در برنامه‌های اهدای خون، نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران دارد و از شهروندان پاوه‌ای انتظار می‌رود با حضور در این برنامه، این اقدام خیرخواهانه را همراهی کنند.

کد مطلب 6944175

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