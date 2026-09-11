مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز شنبه ۲۱ شهریورماه در شهرستان پاوه مستقر میشود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند برگزار میشود و از مردم نیکاندیش پاوه دعوت میشود با حضور در این برنامه انساندوستانه در نجات جان بیماران سهیم باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد شد و شهروندان میتوانند برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.
میرزاده ادامه داد: این برنامه روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.
وی با دعوت از مردم پاوه برای مشارکت در این اقدام انساندوستانه تصریح کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای تأمین نیاز بیماران و کمک به استمرار ذخایر خون است و حضور مردم میتواند امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مردم در برنامههای اهدای خون، نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران دارد و از شهروندان پاوهای انتظار میرود با حضور در این برنامه، این اقدام خیرخواهانه را همراهی کنند.
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