استانها یزد ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰ اینفوگرافیک؛ جهش سبز یزد در توسعه برق یزد - ظرفیت نیروگاههای خورشیدی یزد از ۱۶۷ به ۴۹۴ مگاوات افزایش یافت و توسعه زیرساختهای برق استان شتاب گرفت. برچسبها اینفوگرافیک یزد اینفوگرافیک استانها برق مصرف برق نیروگاه برق تولید برق صنعت برق برق رسانی شبکه برق نیروگاه خورشیدی نیروگاه برق خورشیدی ایجاد زیرساختها مطالب مرتبط رزمایش منطقهای وزارت نیرو به میزبانی یزد برگزار میشود ارتقای آمادگی برای جلوگیری از سیل با احداث ۴ سیلبند اطراف شهر یزد لزوم برخورد با مصارف غیرمجاز در سایه تداوم خاموشیها در یزد احیای ۴.۴ میلیون کیلوواتساعت انرژی در شبکه برق یزد تعویض ۵۰۰۰ کنتور معیوب در یزد
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