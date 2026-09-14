به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا میرجلیلی صبح دوشنبه در بیستوپنجمین مانور سراسری طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق اظهار کرد: در راستای کاهش تلفات شبکه، اقدامات متعددی در بخشهای مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در حال اجراست.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار و ۳۴ کنتور معیوب تعویض و ۱۴۱ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری شناسایی و جمعآوری شده که در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار کیلوواتساعت انرژی احصا شده است.
مجری طرح کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: تعداد مشترکانی که بیش از سه دوره قرائت نشده بودند نیز به ۳۱ هزار و ۸۷۹ مورد کاهش یافته و ۱۵ هزار و ۶۹۴ چراغ تعدیل بار در بخشهای شهری، بینراهی و پارکها اصلاح و تنظیم شده است.
میرجلیلی با اشاره به توسعه و اصلاح شبکه برق استان گفت: ۹۹ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۵ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۱۲ فیدر ۲۰ کیلوولت ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه کنترل مصارف نیز ۳ هزار و ۸۵۱ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT با سیستم ، ۲ هزار و ۳۸۵ مورد تست چاههای آب و پمپاژ کشاورزی انجام و ۴ هزار و ۱۵۶ کنتور مشترکان جدید نصب شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات انجامشده در قالب طرح کاهش تلفات تاکنون به ۱۰.۱۰۱ مگاوات کاهش توان برآوردی منجر شده است.
نظر شما