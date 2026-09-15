خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ تأمین پایدار برق در شرایطی که فاصله میان تولید و مصرف همچنان شبکه را تحت فشار قرار میدهد، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان در دو بخش مدیریت مصرف و صیانت از شبکه است.
کاهش مصرفهای غیرضروری، افزایش نظارت بر مصارف غیرمجاز و جلوگیری از هدررفت انرژی، در کنار شناسایی و رفع بهموقع نقاط آسیبپذیر شبکه و سرویس تجهیزات، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته داشته باشد.
در این میان، برخورد با مراکز غیرمجاز پرمصرف، بهویژه فعالیتهایی که بدون مجوز از برق یارانهای استفاده میکنند، باید در کنار برنامههای نگهداشت و بهسازی شبکه با جدیت دنبال شود.
از سوی دیگر، شرکتهای توزیع نیز باید با پایش مستمر خطوط، ترانسفورماتورها، فیدرها و تجهیزات، نقصها و فرسودگیهای احتمالی را پیش از آنکه به حادثه و خاموشی منجر شود، شناسایی و برطرف کنند.
خوشبختانه با مناسبتر شدن شرایط آبوهوایی و کاهش نسبی دمای هوا، میزان ساعات خاموشیهای برنامهریزیشده در یزد تا حدودی کاهش یافته است؛ با این حال، برخلاف وعدههایی که مسئولان درباره پایان یا کاهش خاموشیها مطرح کردهاند، مشترکان همچنان در برخی نقاط با خاموشیهای برنامهریزیشده مواجه هستند.
این شرایط، ضرورت تداوم مدیریت مصرف، مقابله با مصارف غیرمجاز و همچنین تقویت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خاموشیهای بیبرنامه را بیش از گذشته نمایان میکند.
شناسایی ۲۵ مرکز غیرمجاز رمزارز در یزد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعهای از اقدامات شرکت برق در راستای صیانت از حقوق مردم به عملکرد تجمیعی طرح «مهتاب» از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ شهریورماه پرداخت و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش تلفات، اصلاح مصارف، پایش مستمر شبکه و صیانت از انرژی در استان اجرا میشود.
محمدجواد جلیلی افزود: در این مدت ۶ هزار و ۳۴ کنتور معیوب تعویض و ۴ هزار و ۱۵۶ کنتور جدید نصب شده است.
وی ادامه داد: همچنین چهار میلیون و ۴۵۱ هزار کیلوواتساعت انرژی احصا شده و تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت نیز ۳۱ هزار و ۸۷۹ مورد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شبکه و روشنایی گفت: ۱۵ هزار و ۶۹۴ چراغ معابر و پارکها تعدیل، ۹۵ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۹۹ کیلومتر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
جلیلی یکی از محورهای مهم طرح مهتاب را مقابله با مصارف غیرمجاز عنوان کرد و گفت: در این مدت ۱۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز جمعآوری و ۲۵ مرکز غیرمجاز شناسایی شده است.
بهسازی ۴۳ فیدر خانگی یزد برای کاهش خاموشیهای ناخواسته
مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات سرویس و بهسازی ۴۳ فیدر خانگی در استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف رفع نقاط آسیبپذیر شبکه و افزایش پایداری تأمین برق مشترکان در قالب طرح «سامان» در حال انجام است.
یحیی جعفریخواه با اشاره به اجرای طرح «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت» اظهار کرد: از ابتدای شهریور عملیات نگهداری و بهسازی ۴۳ فیدر خانگی در نقاط مختلف استان آغاز شده و تاکنون بخشی از این فیدرها تحت سرویس و اقدامات اصلاحی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۷۰ مورد اتصال، ۳۲ مورد مقره، ۱۲ مورد برقگیر، ۳۱ مورد پایه و ۱۸ مورد ارت اصلاح شده و برای کاهش خطرات ناشی از مجاورت پوشش گیاهی با شبکه نیز ۷۸۰ اصله درخت در حریم و مسیر خطوط هرس شده است.
جعفریخواه ادامه داد: عملیات نگهداشت انجامشده، در مجموع ۱۸۳ کیلومتر از خطوط فشار متوسط و ۷۶ کیلومتر از خطوط فشار ضعیف شبکه برق استان را دربر گرفته است.
مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به گستره اثرگذاری این طرح گفت: اقدامات انجامشده در این بخش، به شکل مستقیم ۴۳ هزار و ۵۶۰ مشترک را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به بهبود کیفیت و استمرار برقرسانی به این مشترکان کمک کند.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه طرح سامان تصریح کرد: هدف اصلی این عملیات، شناسایی نقاط ضعف پیش از تبدیل شدن آنها به حادثه یا خاموشی و انجام اقدامات اصلاحی در زمان مناسب است تا احتمال خاموشیهای ناخواسته کاهش یافته و قابلیت اطمینان شبکه افزایش پیدا کند.
جعفریخواه خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای نگهداشت و بهسازی شبکه برق استان یزد در قالب طرح سامان ادامه خواهد داشت.
برق غیرمجاز از مهرماه با نرخ آزاد محاسبه میشود
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز از تغییر سازوکار محاسبه بهای برق مصرفکنندگان غیرمجاز از ابتدای مهرماه خبر داد.
مجتبی حجتیمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو و شرکت توانیر، پس از شناسایی و احراز مصرف غیرمجاز، بهای انرژی مصرفشده در دوره صورتحساب بر مبنای متوسط نرخ تابلوی برق آزاد بورس انرژی در همان ماه محاسبه و از مصرفکننده دریافت میشود.
وی افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز، استفاده مستقیم از برق پیش از تجهیزات اندازهگیری، بازفروشی برق بدون مجوز و دستکاری کنتور یا تجهیزات اندازهگیری از جمله موارد مشمول این ضابطه است.
حجتیمقدم ادامه داد: استفاده از برق برخلاف مجوز صادرشده یا بهرهبرداری از انشعابات واگذارشده برای مراکز فرهنگی و آموزشی در مصارف خارج از کاربری تعیینشده نیز مشمول محاسبه بهای برق با نرخ آزاد خواهد بود.
مقابله با مصرف غیرمجاز برای صیانت از شبکه
مصرف بالای مراکز استخراج رمزارز و سایر مصارف خارج از چارچوب قانونی میتواند فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کند. از این رو با توجه به تداوم شرایط جنگی، شناسایی مراکز غیرمجاز و جمعآوری تجهیزات استخراج رمزارز در کنار اصلاح شبکه و کاهش تلفات، بخشی از برنامه مدیریت مصرف و صیانت از شبکه برق استان یزد است.
اجرای ضوابط جدید محاسبه برق مصرفی با نرخ آزاد نیز قرار است هزینه تخلف را متوجه مصرفکنندگان غیرمجاز کند و از سوءاستفاده از انرژی یارانهای جلوگیری کند.
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