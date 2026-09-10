تعویض ۵۰۰۰ کنتور معیوب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در حاشیه بیست‌وچهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات شبکه که با حضور وزیر نیرو و به‌صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۵ هزار و ۶۲ دستگاه کنتور معیوب در استان تعویض شده که معادل ۸۲ درصد سهمیه تعیین‌شده است.

وی افزود: انرژی محاسبه‌شده ناشی از تعویض کنتورهای معیوب و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز تاکنون به حدود پنج میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به تداوم برنامه‌های مدیریت هوشمند تلفات شبکه گفت: شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب و مقابله با انشعاب‌ها و مصارف غیرمجاز از اقدامات مؤثر در کاهش تلفات و صیانت از انرژی برق است.

جلیلی همچنین درباره عملکرد امور برق چهار یزد گفت: از سهمیه ۸۹۶ دستگاهی این امور، تاکنون ۷۲۳ کنتور تعویض شده و پیشرفت اجرای طرح به حدود ۸۱ درصد رسیده است.

وی از شناسایی ۳۷ مورد برق غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری در این حوزه خبر داد و تأکید کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، در کاهش تلفات و تأمین پایدار برق نقش دارد.