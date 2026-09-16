به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی اظهار کرد: با آغاز فصل بارندگی، اقدامات پیشگیرانه برای هدایت روانآبها، کاهش آبگرفتگی و افزایش آمادگی مدیریت شهری در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی در حال اجراست.
وی افزود: نقاط آسیبپذیر شهر بر اساس تجربه بارندگیهای سالهای گذشته شناسایی شده و اجرای راهکارهای متناسب برای هدایت و تخلیه سریعتر آب در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در همین راستا چهار سیلبند احداث و حدود یکهزار و ۳۰۰ حلقه چاه جذبی برای جمعآوری و نفوذ آبهای سطحی ایجاد شده است.
زارع بیدکی با اشاره به اختصاص حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای اقدامات مدیریت آبهای سطحی گفت: جدولگذاری، لولهگذاری، اجرای مسیرهای هدایت روانآب و نصب درپوشهای موتوری از دیگر اقدامات انجامشده یا در حال اجراست.
وی همچنین از تقویت تجهیزات مدیریت بحران شهری خبر داد و گفت: ۵۰ دستگاه پمپ لجنکش، ۲ دستگاه بیل بکهو، ۸ دستگاه موتور برق تکفاز، ۴ دستگاه دیزل سیار، ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ثابت و ۱۲ دستگاه پمپ لجنکش سنگین در مجموعه تجهیزات مدیریت بحران پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: آمادگی برای بحران نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود و زیرساختها، تجهیزات و نیروهای عملیاتی باید پیش از بارندگیهای سنگین آماده باشند.
زارع بیدکی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به تجهیزات بیشتر، امکان استفاده از ظرفیت استانهای همجوار نیز وجود دارد و تقویت زیرساختهای هدایت آبهای سطحی و تجهیز مدیریت بحران بهصورت مستمر دنبال میشود.
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