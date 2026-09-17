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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

رزمایش منطقه‌ای وزارت نیرو به میزبانی یزد برگزار می‌شود

رزمایش منطقه‌ای وزارت نیرو به میزبانی یزد برگزار می‌شود

یزد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از تشکیل شش کمیته برای برنامه‌ریزی و برگزاری رزمایش آموزشی و تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار در نشست انسجام‌بخشی و برنامه‌ریزی این رزمایش بر ضرورت تقسیم کار و تعیین مسئولیت کمیته‌ها تأکید کرد.

وی افزود: کمیته‌های برنامه‌ریزی، پشتیبانی، عملیات، اطلاع‌رسانی، HSE و امنیت برای پیگیری نیازمندی‌ها و الزامات اجرایی رزمایش تشکیل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد گفت: این رزمایش با مشارکت استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، اصفهان و فارس و به میزبانی یزد برگزار می‌شود.

علمدار ادامه داد: رزمایش منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه با حضور ۳۵ شرکت زیرمجموعه صنعت آب و برق از استان‌های مشارکت‌کننده برگزار خواهد شد و هدف آن ارتقای آمادگی و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط است.

کد مطلب 6949829

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