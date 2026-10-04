استانها فارس ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶ دریافت تصاویر مریم سادات رحیم زاده تجمع مردم شیراز در میدان آئینی امام حسین(ع) تجمع مردم شیراز با برگزاری مانور نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان فارس در میدان امام حسین(ع) برگزار شد. برچسبها شیراز تجمع مردمی یگان ویژه انسجام ملی عکس استانها مطالب مرتبط حرکت دستهجات مردم شیراز در حمایت از مدافعان وطن مردم؛ پشتوانهای که معادلات قدرت را تغییر میدهند انسجام اجتماعی سلاح مردم در جنگ روایتهاست مردم فیروزآباد همچنان ایستاده در سنگر خیابان شبهای حماسه و ایستادگی در فسا حماسهای از ایمان و مقاومت در کازرون لامرد و ۲۰۰ شب همدلی زیر پرچم ایران ۲۰۰ شب میدانداری مردم شیراز برای خانهای به نام ایران حضور گسترده مردم کازرون در شبهای اقتدار وطن
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