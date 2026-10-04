۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶

مریم سادات رحیم زاده

تجمع مردم شیراز در میدان آئینی امام حسین(ع)

تجمع مردم شیراز با برگزاری مانور نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان فارس در میدان امام حسین(ع) برگزار شد.

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