https://mehrnews.com/x3d98k ۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6958407 استانها فارس استانها فارس ۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ حرکت دستهجات مردم شیراز در حمایت از مدافعان وطن شیراز- همزمان ۲۰۹ شب ازتجمعات مردمی، در این ویدئو حرکت دستهجات مردم شیراز در حمایت از مدافعان وطن را مشاهده کنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6958407 کپی شد مطالب مرتبط فارس آماده برگزاری رزمایش ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» است تجمعات شبانه مردمی دانشگاه انتظار و تمرین مسئولیتپذیری است ۲۰۹ شب اتحاد و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در میدان حضور گسترده مردم کازرون در شبهای اقتدار وطن ۲۰۰ شب میدانداری مردم شیراز برای خانهای به نام ایران لامرد و ۲۰۰ شب همدلی زیر پرچم ایران برچسبها شیراز تجمع مردمی انسجام ملی
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