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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

حرکت دسته‌جات مردم شیراز در حمایت از مدافعان وطن

حرکت دسته‌جات مردم شیراز در حمایت از مدافعان وطن

شیراز- همزمان ۲۰۹ شب ازتجمعات مردمی، در این ویدئو حرکت دسته‌جات مردم‌ شیراز در حمایت از مدافعان وطن را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6958407

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