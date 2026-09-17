https://mehrnews.com/x3d5Kk ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6950224 استانها فارس استانها فارس ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ ۲۰۰ شب میدانداری مردم شیراز برای خانهای به نام ایران شیراز- در این ویدئو ۲۰۰ شب میدانداری مردم شیراز برای خانهای به نام ایران را مشاهده کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6950224 کپی شد مطالب مرتبط لامرد و ۲۰۰ شب همدلی زیر پرچم ایران ۲۰۰ شب و یک پرچم؛ شیراز ایستاده پای وطن چون سروی استوار تجمعات شبانه مردمی دانشگاه انتظار و تمرین مسئولیتپذیری است مردم فیروزآباد همچنان ایستاده در سنگر خیابان پیام مردم سنندج از دل اجتماع؛ وحدت، وطن و حمایت از نیروهای مسلح شبهای حماسه و ایستادگی در فسا حماسهای از ایمان و مقاومت در کازرون برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی شیراز مدافعان وطن
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