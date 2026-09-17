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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹

۲۰۰ شب میدان‌داری مردم شیراز برای خانه‌ای به نام ایران

۲۰۰ شب میدان‌داری مردم شیراز برای خانه‌ای به نام ایران

شیراز- در این ویدئو ۲۰۰ شب میدان‌داری مردم شیراز برای خانه‌ای به نام ایران را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6950224

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    نظرات

    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
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      پاسخ
      درود برشما دلیر مردان وزنان تاریخ ایران ،سنگر ها را حفظ کنید یدالله همان دست توانمند خدای بز رگ یاورتان

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