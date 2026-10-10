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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

حماسه حضور مردم کازرون در ٢٢۴ شب بعثت

حماسه حضور مردم کازرون در ٢٢۴ شب بعثت

کازرون- در این ویدئو حضور گسترده مردم کازرون در ۲۲۴ شب تجمعات مردمی اقتدار وطن را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6973865

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