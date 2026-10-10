https://mehrnews.com/x3dhzN ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6973865 استانها فارس استانها فارس ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ حماسه حضور مردم کازرون در ٢٢۴ شب بعثت کازرون- در این ویدئو حضور گسترده مردم کازرون در ۲۲۴ شب تجمعات مردمی اقتدار وطن را مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6973865 کپی شد مطالب مرتبط اجتماعات مردمی زمینهساز پیروزی در برابر دشمن است لامرد یکی از پایگاههای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است دویست و بیست و چهار شب حماسه سازی مردم دیار میرزا تجمع مردم شیراز در میدان آئینی امام حسین(ع) برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی کازرون
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