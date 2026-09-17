https://mehrnews.com/x3d5Kp ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6950227 استانها فارس استانها فارس ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰ حضور گسترده مردم کازرون در شبهای اقتدار وطن کازرون- در این ویدئو حضور گسترده مردم کازرون در تجمعات شبانه اقتدار وطن را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6950227 کپی شد مطالب مرتبط لامرد و ۲۰۰ شب همدلی زیر پرچم ایران الحاق مرکز سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز فعلا منتفی است تجمعات شبانه مردمی دانشگاه انتظار و تمرین مسئولیتپذیری است ۲۰۰ شب و یک پرچم؛ شیراز ایستاده پای وطن چون سروی استوار مهبودی: دشمن با ابزار تفرقه به دنبال ضربه زدن به ایران است مردم فیروزآباد همچنان ایستاده در سنگر خیابان کازرون با ۱۳۰۰ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس میرود شبهای حماسه و ایستادگی در فسا حماسهای از ایمان و مقاومت در کازرون ولدان: ۳ هزار ساعت ایستادگی مردم شیراز نماد وفاداری به ایران است برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی کازرون
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