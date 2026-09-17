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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰

حضور گسترده مردم کازرون در شب‌های اقتدار وطن

حضور گسترده مردم کازرون در شب‌های اقتدار وطن

کازرون- در این ویدئو حضور گسترده مردم کازرون در تجمعات شبانه اقتدار وطن را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6950227

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