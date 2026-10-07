به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم شرق شیراز، با قدردانی از حضور مردم گفت: حضور اقشار مختلف مردم پس از پایان فعالیت‌های روزانه و برپایی اجتماعات مردمی، اقدامی ارزشمند و دارای آثار مهم در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به آیه «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ» افزود: اجتماع مردم در این شرایط حساس، موجب تقویت قلوب مؤمنان و افزایش امید و انسجام اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر، پیام روشنی برای جریان‌هایی دارد که تلاش می‌کنند میان مردم شکاف ایجاد کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر جریان‌های معاند گفت: باید اجتماعات مردمی را پررنگ‌تر کنیم و یکدیگر را برای حضور در این عرصه‌ها تشویق کنیم؛ چراکه این حضور هم موجب تقویت روحیه مردم و هم موجب ناامیدی دشمنان می‌شود.

محمودی با اشاره به حضور گسترده مردم در موکب‌ها گفت: شما مردم بسیج، هوشیار و در صحنه هستید و حضور شما در این موکب‌ها شاهد روشنی بر این مسئله است.

وی افزود: بانوان حاضر در این اجتماعات با وجود مسئولیت‌های متعدد در خانه، خانواده، فرزندپروری و حتی اشتغال در ادارات و سازمان‌ها، پس از نماز مغرب در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند که این حضور، پیام مهمی در عرصه داخلی و بین‌المللی دارد.

«جنگ روایت‌ها» را جدی بگیریم

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با اشاره به تحولات اخیر و تلاش دشمن برای تضعیف روحیه مردم اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند اعتماد، امید و احساس پیروزی ملت ایران را کاهش دهد و در این مسیر از عملیات روانی و روایت‌سازی استفاده می‌کند.

محمودی با تأکید بر اینکه مردم باید نعمت‌ها و موفقیت‌های به‌دست‌آمده را به یکدیگر یادآوری کنند، گفت: اجازه ندهیم این الطاف الهی به‌سادگی فراموش شود. باید پیروزی‌ها و ایستادگی مردم و رزمندگان را برای یکدیگر بازگو کنیم.

وی ادامه داد: جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست و باید در این عرصه هوشیار باشیم؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌های موجود را وارونه جلوه دهد و امید و اعتماد عمومی را هدف قرار دهد.

وحدت اجتماعی، شرط عبور از شرایط حساس

محمودی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم با آن مواجه هستند، حضور آنان در صحنه نشان می‌دهد اراده و انگیزه‌ای جدی برای حفظ وحدت و ایستادگی وجود دارد.

وی افزود: این حضور و انسجام را باید قدر بدانیم و اجازه ندهیم اختلالی در صفوف متحد مردم ایجاد شود؛ چراکه وعده‌های الهی درباره نصرت مؤمنان و یاری کسانی که در مسیر حق گام برمی‌دارند، تخلف‌ناپذیر است.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس خاطرنشان کرد: قدم‌های استوار و حضور محکم مردم، پیام روشنی به جهان است و باید این روحیه و پیروزی‌ها را دائماً برای خود و دیگران تداعی کنیم.

محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این مسیر و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، ملت ایران شاهد فتح و ظفر نهایی باشد و این پیروزی‌ها مقدمه‌ای برای تحقق وعده‌های الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) قرار گیرد.