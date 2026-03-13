راهپیمایی دشمن شکن مردم تهران زیر سایه حملات هوایی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جهانی قدس از بزرگترین یادگارهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام روح‌الله الموسوی الخمینی هست که روح ستیز با صهیونیسم جهانی و تقابل با امپریالیسم بین‌المللی را در کالبد جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان دمیده و آن را به عنوان یک آرمان مقدس زنده نگه می‌دارد.

هرچه بیشتر می‌گذرد این تقابل به نقطه حساس و تاریخی‌تر خود رسیده و امروز جنگ میان جبهه اسلام و جبهه آمریکایی صهیونیستی نمود عینی این تقابل هویتی،اعتقادی و انسانی است.

امروز ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حالی که مردم ایران پیش چشم مردمان جهان چهاردهمین روز تقابل با جبهه آمریکایی صهیونیستی را در قالب جنگ رمضان به نمایش می‌گذارند، مردم با استمرار این سنت هر ساله با حضور در میادین،خیابان‌ها و مصلی‌های شهرهای ایران، بار دیگر فریاد مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا را رساتر شیواتر و محکم‌تر سر می‌دهند.

این راهپیمایی در تهران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم سلمان و انقلابی برگزار می‌شود. ‌

مهمترین اخبار و تصاویر این راهپیمایی در تهران، ام‌القرای جهان اسلام در ذیل قابل مشاهده است: