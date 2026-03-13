خبرگزاری مهر، گروه استانها: روز جهانی قدس امسال در شرایطی فرا میرسد که آرمان آزادی فلسطین بیش از هر زمان دیگری به کانون توجهات جهانی تبدیل شده و به یک مطالبه بینالمللی بدل گشته است. این روز که ریشه در دههها مبارزه مستمر ملت ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی دارد، اکنون از یک آیین سیاسی فراتر رفته و به نمادی برای بیداری ملتهای آزاده در سراسر جهان بدل گشته است؛ بهطوری که میتوان گفت روز قدس امسال نماد وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی است.
تحولات اخیر منطقه، بهویژه پس از عملیات سرنوشتساز «طوفانالاقصی»، موازنه قدرت را به نفع جریان مقاومت تغییر داده و ضرورت انسجام بیش از پیشِ جهان اسلام را دوچندان کرده است. در این مقطع حساس، حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی روز قدس، نهتنها پاسخی قاطع به جنایات رژیم صهیونیستی، بلکه جلوهای مقتدرانه از همبستگی بینالمللی برای حمایت از مظلومان غزه و تقویت جبهه مقاومت است.
روز قدس نماد وحدت جهان اسلام برای پایان جنایتهای صهیونیسم
محمدحسن ساقی، رئیس خانه احزاب خراسان رضوی، با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه و همزمانی آن با حملات متجاوزانه به خاک ایران، این اقدامات را نشانه وحشت قدرتهای استعمارگر از نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه دانست و اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس فردا، تجلیگاه وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر این جنایتها خواهد بود.
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تجاوزات رژیم صهیونیستی افزود: قدرتهای استکباری و استعمارگر جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، با ابزارهای مختلفی همچون تحریمها و دشمنیهای همهجانبه، همواره در پی ضربه زدن به جمهوری اسلامی بودهاند. این دشمنیها نه علیه مردم ایران، بلکه علیه نظام و انقلابی است که منشأ قدرت و بیداری شده است.
وی افزود: دشمنان از قدرت روزافزون جمهوری اسلامی وحشت داشته و دارند. این هراس، نه تنها بر معادلات منطقهای، بلکه بر کشورهایی مانند قطر و سرزمینهای اشغالی و بهطور مشخص بر جبهههای مقاومت نیز تأثیرگذار بوده است. بیتردید حمایتهای راهبردی و رهنمودهای مقام معظم رهبری از جبهه مقاومت و امت اسلامی، همواره دشمن را به لرزه درآورده و نگرانی آنان را دوچندان کرده است.
ساقی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: این رژیم در اقدامی همزمان با تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، دست به کشتار دانشآموزان مظلوم زد که مصداق کامل کودککشی صهیونیسم و یادآور جنایتهای مشابه در غزه بود. از سوی دیگر، اقدام به ترور مقام معظم رهبری و برخی فرماندهان نیز در دستور کار آنان بود که ملت ایران را داغدار کرد.
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت راهپیمایی روز قدس تأکید کرد و گفت: روز قدس، یادآور رشادتها، ایثارگریها و حماسهآفرینیهای مردم مظلوم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست است. ما در این شرایط حساس، باید ضمن تحسین مقاومت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین، با حضور پرشور در راهپیمایی، انزجار خود را از این جنایتها اعلام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این حضور میتواند بار دیگر رشادتهای تاریخی را زنده کرده و ضمن حمایت از مقاومت، یک وحدت و همبستگی بینظیر در جهان اسلام ایجاد کند. امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد و ما معتقدیم که این اتحاد، پیروزی نهایی را رقم خواهد زد.
ساقی ابراز امیدواری کرد: نه تنها ملت شریف ایران، بلکه تمام کشورهای مسلمان فردا با حرکتی منسجم و یکپارچه در برابر دشمن استعمارگر صفآرایی کنند. بیشک آینده از آن جبهه حق است و همانند جنگ ۱۲ روزه (طوفانالاقصی)، این بار نیز رژیم صهیونیستی سیلی محکمتری خواهد خورد و امیدواریم با ایستادگی ملتها، این جنگها و جنایتها هرگز تکرار نشود.
روز قدس امسال در سایه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، متفاوت است
جواد آرین منش، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به همزمانی روز جهانی قدس با تشدید تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: راهپیمایی امسال به نماد همبستگی بیسابقه جهان اسلام در برابر جنایات این رژیم تبدیل خواهد شد و ملتهای مسلمان در کنار پاسخ موشکی رزمندگان، پاسخی کوبنده در خیابانها به اشغالگران خواهند داد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال به عنوان روز همبستگی همه مسلمانان و آزادگان جهان در دفاع از حق مشروع مردم مظلوم فلسطین و حمایت از آزادسازی مسجدالاقصی از دست غاصبان تلقی میشود و این روز به یادگار حضرت امام خمینی (ره) به نام روز قدس نامگذاری شده است.
وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات اخیر، افزود: روز قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که دشمن متجاوز صهیونیستی علاوه بر تجاوز به فلسطین و غزه، به خاک میهن اسلامی ما نیز تجاوز کرده و شاهد حضور هواپیماهای متجاوز این رژیم در آسمان کشورمان هستیم. بنابراین امسال یک روز قدس کاملاً متفاوت نسبت به سالهای گذشته را پیش رو داریم.
آرینمنش با تأکید بر تداوم جنایات رژیم اشغالگر قدس در یک سال اخیر، خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته، مکرر شاهد تجاوزات این رژیم به خاک میهنمان بودیم. آنها علاوه بر ظلم و جنایتهای هولناکی که در غزه و فلسطین علیه مردم بیدفاع، بیمارستانها و مدارس مرتکب میشوند، امروز به خاک ایران اسلامی و همزمان به جنوب لبنان نیز تجاوز کردهاند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما و همه ملتهای مسلمان باید این روز قدس را متفاوت از سالهای گذشته به عنوان یک نماد همبستگی جهان اسلام تبدیل کنیم. حضور پر شمار مردم ایران و سایر کشورها در راهپیمایی امسال، پاسخی دندانشکن به جنایتهای هولناک این رژیم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار پاسخی که رزمندگان دلاور ما در خط مقدم با پرتاب موشکهای تأثیرگذار خود به صهیونیستها میدهند، ملتهای مسلمان نیز با حضور در خیابانها، همبستگی خود را در مقابل این دشمن متجاوز به نمایش خواهند گذاشت و نشان خواهند داد که امت اسلامی متحدتر از همیشه از آرمان فلسطین و کیان ایران اسلامی دفاع میکند.
روز قدس امسال؛ بینظیرترین صحنه وحدت
ابوالقاسم عابدینپور، عضو جبهه اصلاحات و نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و انسجام ملی پس از حملات موشکی، راهپیمایی روز قدس امسال را یکی از بینظیرترین صحنههای حضور مردم در دفاع از حیثیت و امنیت کشور توصیف کرد.
وی با اشاره به فضاسازی رسانههای غربی و تحلیلهای اشتباه آنها از همراهی مردم با حاکمیت در زمان تهدیدات خارجی، افزود: پیش از جنگ اخیر، با توجه به فاصلهای که در ماههای گذشته بین حاکمیت و مردم احساس میشد، کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور میکردند که با حمله به ایران، مردم به خیابانها خواهند ریخت و ساختار حاکمیت را دچار چالش خواهند کرد.
وی افزود: اما پس از وقوع حمله، ظرف دو سه روز، آن حس ملی و تاریخی مردم ایران بروز کرد. ما اگر دنبال اصلاحات یا تغییر هستیم، باید خودمان آن را انجام دهیم. با توجه به سابقه تمدنی و فرهنگی ایران، مردم ما هرگز اجازه دخالت به هیچ بیگانهای را نمیدهند. هر روز که از لحظه حمله گذشت، انسجام میان مردم بیشتر شد.
عابدینپور به صحنههای تأثیربخش حضور مردم در بمبارانها اشاره کرد و گفت: اولین شگفتی که برای دنیا ایجاد شد و هنوز هم متحیر هستند، این بود که چگونه در میان بمباران و حرکت هواپیماهای دشمن، مردم در میدان انقلاب میایستند و بدون هیچ جناحبندی از آنچه میخوانند دفاع میکنند.
عضو جبهه اصلاحات و نماینده اسبق مردم مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به پیشبینی خود از راهپیمایی روز قدس پرداخت و تصریح کرد: روز قدس امسال برخلاف سالهای گذشته، حتی اگر آمریکا، اسرائیل و تمام وابستگانشان با سازماندهی تروریستها بخواهند مردم را از رفتن به خیابان بازدارند، این امر غیرممکن است.
وی تأکید کرد: ما مسائلی در کشور داریم، اما اینجا بحث حیثیت ملی مطرح است. تصور کنید اگر در آن لحظهای که هواپیمای دشمن میآمد، مردم میدان انقلاب را خالی میکردند، امروز همه دنیا ما را مورد تمسخر قرار میدادند.
عابدینپور با بیان یک ضربالمثل قدیمی گفت: میگویند نانت را خرج جانت کن و جانت را خرج آبرو و حیثیتت. تکتک ایرانیها و همه سلایق مختلف، جان خود را برای آبروی کشور فدا میکنند. من اعتقاد دارم که روز قدس امسال یکی از بینظیرترین صحنههای تاریخ انقلاب را شاهد خواهیم بود.
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