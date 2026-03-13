فیفا میزبانی جام جهانی را از آمریکا بگیرد/ مردم دنیا نباید سکوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر در رابطه با اتفاقات اخیر در کشورمان اظهار داشت: با توجه به شناختی که از رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتیم برای ما دور از انتظار نبود که آنها دست به چنین جنایتی بزنند. شاید برای جوانان ما که گول آنها را می خوردند جنایتی که انجام دادند، عجیب باشد.

او ادامه داد: آنها جنایت هایی انجام دادند که بدترین انسان ها چنین فجایعی را نمی کردند. به حول قوه الهی رزمندگان ما دشمن و مردم دنیا را شگفت زده کرده اند. امروز خداوند ملت ایران را به عنوان یک نمونه به جهانیان معرفی کرده است. هیچ ملتی با این اقتدار و قدرت مقابل آمریکا و دنیای غرب ایستادگی نکرده است. کشورهای منطقه با اجازه دادن تاسیس پایگاه نظامی و کشورهای اروپایی به آمریکا کمک کرده اند. ما در جنگ ۸ ساله هم زمانی که نیروهای رزمنده ما اسرا می گرفتند در آن از ملیت های سایر کشورها هم دیده می شد و هدف آنها از همان ابتدا نابود ‌کردن انقلاب اسلامی ما بود که خداراشکر تاکنون موفق به انجام این کار نشده اند.

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با تیم ملی بزرگسالان ایران گفت: در چند روز اخیر این آدم نادان و احمق حرف هایی غیر متعارف می زند و این نشان دهنده بزرگی ملت ما است. پس از ایجاد بحران برای تیم بانوان ما در استرالیا اکنون چنین صحبت هایی را در رابطه با تیم ملی بزرگسالان ما می زند و نشان می دهد که او عقل ندارد و نادان است. مانده ام که چطور مردم آمریکا او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده اند.

پولادگر تصریح کرد: او در جزئی ترین نکات ملت اظهار نظر می کند. رئیس جمهوری که کشور آن میزبان جام جهانی است ما را تهدید می کند و فیفا باید میزبانی را از آمریکا بگیرد. ممکن است با حضور اعضای تیم ما در آمریکا اتفاقات عجیب و غریب برای ملی پوشان رخ دهد. مگر می شود رئیس جمهور کشور میزبان این طور صحبت کند؟ این نشان می دهد که او توانایی میزبانی کردن ندارد.

پولادگر خاطر نشان کرد: مردم دنیا نباید در مقابل این مرد سکوت کنند موضوعی که رهبر شهید نا بارها به آن اشاره کرده بود. دولت او پایبند به هیچ اصول بین‌المللی نیست و رفتار او دامن همه کشورها را می گیرد.

او افزود: ما زمانی که نزد رهبر شهیدمان می رفتیم ایشان کارشناسی ترین و بهترین تحلیل ها را ارائه می کردند و همیشه من می گفتم یا ایشان مطالعه دارند یا از مشاوران خوبی استفاده می کنند و بسیاری از فرمایشات حضرت آقا سرلوحه کارما قرار می دادیم.

پولادگر ادامه داد: ورزش یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و در ملاقات های مختلف ما با حضرت آقا، ایشان نگاه ویژه ای به ورزش داشتند و همیشه از نکات پیروزی می گفتند. 《ایران قوی ورزش قوی می خواهد》در این جمله حضرت آقا هزاران نکته نهفته است.

او در رابطه با حضور جامعه ورزش در روز قدس گفت: روز قدس یک کار بزرگ ملی و افتخار است‌. روز قدس یک تصمیم هوشمندانه و یک یادگار از حضرت امام است و از همان ابتدا به یاد دارم که جامعه ورزش تنها صنفی است که با لباس های ورزشی در چنین روزی حضور می یابند.



او در پایان گفت: تنها کمیته ملی پارالمپیک اسپانیا از ما حمایت کرده است. حضرت آقا در ملاقات با جامعه ورزش برای تک تک ورزشکاران دعا می کردند و به یاد دارم برای حسین رضازاده که آن زمان عضو تیم ملی وزنه‌برداری برداری بود دعای ویژه کرد. اگر ملت ایران در جنگ صفین تاریخ اسلام به گونه دیگری رقم می خورد اگر این ملت را امیر المومنین(ع) داشتند دشمن ضربه می خورد. با این مردم فتح و پیروزی از آن ما می شود.