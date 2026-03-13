خبرگزاری مهر، گروه استانها: با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، بار دیگر نگاه ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان به روز جهانی قدس دوخته شده است؛ روزی که به ابتکار امام خمینی(ره) به نمادی برای اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اعتراض به جنایتها و اشغالگری رژیم صهیونیستی تبدیل شد. در طول بیش از چهار دهه گذشته، این روز نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در میان جریانهای آزادیخواه جهان، به فرصتی برای همبستگی و مطالبه عدالت در قبال مسئله فلسطین بدل شده است.
امسال اما در سایه تحولات منطقه و رخدادهای ماههای اخیر، اهمیت روز قدس بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از تحلیلگران آن را نمادی از وحدت امت اسلامی و همبستگی ملتها در برابر ظلم و اشغالگری میدانند.
روز قدس امسال نماد وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی است
محمد مهدی محمدآبادی،عضو شورای مرکزی مجمع اسلامی حبلالله خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه شکلگیری روز جهانی قدس اظهار کرد: ملت ایران از آغاز مبارزات خود علیه رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۱ با رهبری حضرت امام خمینی(ره)، مبارزه با رژیم صهیونیستی را بهعنوان یکی از اصول اساسی نهضت خود قرار داد؛ در دورانی که هنوز بسیاری از کشورهای اسلامی خطر اسرائیل را درک نکرده بودند.
عضو شورای مرکزی مجمع اسلامی حبلالله خراسان رضوی با اشاره به پیامهای مکرر حضرت امام راحل به رهبران اسلامی پیش و پس از پیروزی انقلاب افزود: امام خمینی(ره) از نخستین سالهای انقلاب با اخراج عوامل صهیونیسم و شبکههای وابسته به رژیم اشغالگر قدس، زمینه قطع نفوذ آنان در کشور را فراهم کردند و تعیین آخرین جمعه ماه رمضان بهعنوان روز جهانی قدس را بهمنزله شبی قدر برای امت اسلامی دانستند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران سالها پرچمدار مبارزه با اسرائیل بود، اما با گسترش جریانهای مقاومت در منطقه، ملتهای مسلمان در لبنان، فلسطین، یمن و دیگر کشورهای اسلامی نیز به این مسیر پیوستند و بیداری وسیعتری در جهان اسلام شکل گرفت.
محمدآبادی با اشاره به تحول جدید در مسئله فلسطین پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گفت: این عملیات، موازنه موجود را تغییر داد و نشان داد که نبرد فلسطین با صهیونیستها وارد مرحلهای وجودی شده است. امروز دشمن ناچار شده چهره واقعی خود را آشکار کند و ملتهای آزاده جهان نیز ابعاد جدیدی از مقاومت را درک کردهاند.
عضو شورای مرکزی مجمع اسلامی حبلالله خراسان رضوی تأکید کرد: روز قدس امسال نهتنها در داخل کشور، بلکه در ابعاد بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. در شرایطی که دشمن در امتداد جنگ نیابتی خود، ایران اسلامی را نیز هدف قرار داده، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس میتواند جلوهای از اقتدار و وحدت ملت ایران و امت اسلامی باشد.
وی ضمن اشاره به موج همدلی ملتهای منطقه پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: چشم ملتهای آزاده به ملت ایران است و چشم ما نیز به همافزایی امت اسلامی. محور وحدت امروز، فلسطین و مقابله با امپراتوری استکباری آمریکاست و روز قدس فرصتی است برای بازسازی انسجام امت اسلامی حول محور عدالت، مقاومت و امید به آینده تمدن اسلامی.
روز قدس؛ نمایش بصیرت و ایستادگی ملت ایران
حجتالاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و پژوهشگر خانواده با اشاره به جایگاه این روز در جهان اسلام اظهار کرد: روز قدس که به ابتکار امام خمینی (ره) در جمعه آخر ماه مبارک رمضان نامگذاری شد، فرصتی است تا مردم مسلمان و آزادیخواهان جهان در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرده و از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنند.
نویسنده و پژوهشگر خانواده با بیان اینکه راهپیمایی امسال از جهات مختلف اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: امسال شرایط منطقه و تحولات اخیر سبب شده است که حضور مردم در این راهپیمایی پیامهای مهمتری به همراه داشته باشد. اگر در سالهای گذشته عمده تمرکز این راهپیمایی بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود، امسال علاوه بر آن، ابعاد دیگری نیز به این حضور مردمی افزوده شده است.
وی ادامه داد: حضور مردم در خیابانها و در صحنههای اجتماعی نشاندهنده بلوغ سیاسی، بصیرت و زمانشناسی ملت ایران است. چنین حضوری میتواند برای دوستان و ملتهای مظلوم جهان دلگرمکننده باشد و در مقابل، برای دشمنان و بدخواهان ملت ایران ناامیدکننده و نگرانکننده باشد.
صادقی با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت و ثبات کشور گفت: یکی از نکات مهم در شرایط کنونی، اهمیت حضور مردم در صحنه است. تجربه نشان داده است که هر زمان مردم در میدان حضور داشتهاند، دشمنان نتوانستهاند اهداف خود را پیش ببرند و توطئهها خنثی شده است.
نویسنده و پژوهشگر خانواده افزود: در روزها و هفتههای گذشته نیز حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی نشان داد که ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی همواره پای کار کشور و ارزشهای خود ایستادهاند و اجازه نمیدهند دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند.
وی تأکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس میتواند پیامی روشن به جهان مخابره کند؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز سکوت نمیکند و همچنان مدافع آرمانهای عدالتخواهانه و حمایت از مظلومان جهان است.
صادقی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم ایران همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند و بار دیگر وحدت، همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش بگذارند. چنین حضوری نه تنها موجب دلگرمی ملتهای مظلوم خواهد شد، بلکه دشمنان را نیز از تحقق اهداف خود مأیوس خواهد کرد.
آینده از آنِ ملتهایی است که بیدار ماندهاند
آذر رشیدی، معاون اسبق مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جهانی قدس یادگار حکیمانهی امام خمینی(ره) و نماد همبستگی ملتهای آزاده با آرمان فلسطین است. امسال، این روز بیش از همیشه معنا و مسئولیت دارد؛ چرا که در پرتو خون فرماندهان مقاومت و راه روشن رهبر شهیدمان، نام قدس به عنوان قبلهی اول مسلمانان و نشانهی بیداری امت اسلام، دوباره در دلها میتپد.
معاون اسبق مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: رهبر شهید ما پیوسته تأکید داشت که قدس، مسئلهی فلسطین نیست؛ مسئلهی جهان اسلام است. امروز نیز رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز همین مسیر روشن را با صلابت ادامه میدهند و بر هوشیاری ملتها، اتحاد جبههی مقاومت و روشنگری فرهنگی دربارهی جنایات رژیم صهیونیستی پافشاری دارند. و امسال این حرکت عظیم را دشمن شکن قلمداد نموده اند.
وی گفت: در این میان، فرهنگیان و دانشآموزان نقش ویژهای بر دوش دارند؛ چرا که مدرسه، سنگر آگاهی است و دلهای جوان، پرچمدار بیداریاند. هر درس، هر کلام و هر نگاه معلم میتواند چراغی روشن برای فهم حقیقت و عدالت باشد. روز قدس امسال فرصتی است تا در خیابانها و جای جای این مرز و بوم ، در قلب و قلم، فریاد «آزادی قدس» را بلندتر از همیشه طنینانداز کنیم.
رشیدی تاکید کرد: بیایید با حضور آگاهانه و مؤمنانه در راهپیمایی روز قدس، ضمن بیعت مجدد با رهبری جدید، نشان دهیم که امت اسلامی همچنان زنده است و در برابر ظلم و اشغال، سکوت هرگز جایز نیست. آینده از آنِ ملتهایی است که بیدار ماندهاند.
روز قدس نمادی از بیداری، همبستگی و مسئولیت مشترک ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان در برابر ظلم و اشغالگری به شمار میرود.
در چنین شرایطی، حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس میتواند پیام روشنی از وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران و دیگر ملتهای مسلمان به جهان مخابره کند؛ پیامی که بر حمایت از حقوق ملت فلسطین، تقویت همبستگی امت اسلامی و تداوم مطالبه عدالت در برابر ظلم و تجاوز تأکید دارد.
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