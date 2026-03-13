مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور صبح امروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر اصفهان آغاز شد.

مردم روزه‌دار و انقلابی اصفهان از ساعت ۱۰ صبح با تجمع در مسیرهای هشت‌گانه تعیین شده، حرکت خود را به سمت میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) آغاز کردند تا بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف اعلام کنند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و فلسطین و سردادن شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، مسیرهای تعیین شده را طی کرده و به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت می‌کنند.

راهپیمایی روز جهانی قدس هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و مردم اصفهان نیز همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور در این مراسم، همبستگی خود را با ملت فلسطین به نمایش گذاشتند.

مسیرهای هشت‌گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان به شرح زیر است:

مسیر شماره یک:

مسجد قبا، خیابان شیخ طوسی غربی (۲۴ متری)، خیابان مصلی، مسجد مصلی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع)، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره دو:

مسجد آیت‌الله خادمی، خیابان چهارباغ پایین، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره سه:

مسجد صاحب‌الزمان (عج)، خیابان صاحب‌الزمان، چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان احمدآباد، خیابان احمدآباد، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره چهار:

مسجد نورباران، چهارراه نورباران، خیابان شریف واقفی، چهارراه نقاشی، خیابان نشاط، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره پنج:

مسجد حجت اکبر، خیابان شیخ صدوق، پل فردوسی، خیابان فردوسی، مسجد الاقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره شش:

مسجد فاطمیه، خیابان لاله جنوبی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع)، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره هفت:

مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران‌چی، خیابان آتشگاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانی، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره هشت:

مسجد موسی بن جعفر (ع)، خیابان حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، خیابان مطهری، میدان انقلاب، خیابان پاسداران، خیابان آمادگاه، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)