امام جمعه کرمانشاه: راهپیمایی روز قدس امسال یک تکلیف همگانی است

حجتالاسلام حبیبالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضیلت شبهای قدر اظهار کرد: بحمدالله شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان را مؤمنین و مؤمنات با توفیقات فراوان پشت سر گذاشتند.
وی با اشاره به تقارن جمعه این هفته با روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس افزود: این روز حسب سفارش، تدبیر و سیاستگذاری امام راحل (ره) برای مقابله با رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی نامگذاری شده است. این روز برای سرنوشت اسلام و مسلمین روزی بسیار بسیار مهم تلقی میشود.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر شرایط حساس کنونی تصریح کرد: ما الان در شرایطی قرار داریم که رژیم غاصب صهیونیستی به کشور ما حملهور شده است. در ماههای گذشته این رژیم غاصب به کشور ما حمله کرد و جمعی از فرماندهان، دانشمندان عزیز، مردم بیگناه و نیروهای فداکار و جانبرکف نظامی، انتظامی و امنیتی ما را به شهادت رساند. در این جنگ و با همراهی آمریکا، این توطئه و جنایت بزرگ را در حق بشریت، امت اسلامی و کشور و ملت ما مرتکب شدند و در ماه مبارک رمضان، اقدام به جنایتی بزرگ کرده و رهبر عزیز، بزرگ و حکیم ما، سید علی را با زبان روزه به شهادت رساندند.
امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: روز قدس امسال با تمامی سالهایی که در این چهل و چند سال بر ما گذشت متفاوت است. امسال روز قدس یک صحنه رویارویی تمامعیار اسلام با کفر در سراسر عالم و حقیقتاً روز نابودی رژیم صهیونیسم، ظلم و استکبار است. امت اسلامی و مردمان روزهدار با زبان روزه میآیند و با فریادهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» دعا میکنند.
وی در تشریح شعارهای این روز توضیح داد: اینکه میگوییم مرگ بر آمریکا یعنی دعا میکنیم که خدایا مرگ و نابودی را بر نظام سلطه، جنایتکار و غارتگر آمریکا بفرست و برسان؛ و وقتی مرگ بر اسرائیل میگوییم به این معناست که خدایا مرگ و نابودی را بر رژیم جلاد، کودککش و جنایتکار صهیونیست نازل کن.
حجتالاسلام غفوری با اشاره به آمار تکاندهنده جنایات صهیونیستها خاطرنشان کرد: این ظالمان، غاصبان و جنایتکاران کودککش فقط در همین یکی دو سال اخیر بیش از هفتاد هزار انسان بیگناه را با قساوت تمام در غزه به شهادت رساندند که بیش از بیست هزار نفر از آنان کودک هستند. در کشور عزیز ما نیز از کودکان، زنان و بزرگترها تا رهبر فرزانه ما را به شهادت رساندند؛ بنابراین امسال یک تکلیف علیحده بر دوش همه ما قرار دارد.
وی در پایان خطاب به آحاد مردم تاکید کرد: حتی عزیزانی که در روستاها و یا شهرهای کوچک حضور دارند حتماً در محلات خود راهپیمایی روز قدس را برگزار کنند و کسی از مؤمنین و مؤمنات در خانه نماند. در این لحظات که لحظات جهاد مسلّم و جهاد فیسبیلالله در مقابل جبهه کفر و شرک است، انشاءالله همه قاطعانه و شجاعانه به صحنه بیاییم. با دعاهایی که میکنیم و با مرگ بر اسرائیلی که میگوییم، به فضل و نصرت الهی به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا بر ملتهای مظلوم خواهیم بود. امیدواریم همواره در طول زندگی در مسیر جهاد فیسبیلالله باشیم و خداوند متعال ما را با مقامات مجاهدین فیسبیلالله پذیرا باشد.
نظر شما