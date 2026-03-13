راهپیمایی روز قدس در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و آگاه زنجان امروز و در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ در حالی به میدان آمده اند که با صلابت و مقتدر در مقابل دژخیم تروریستی آمریکا و اسرائیل ایستاده اند و برای اعتلا وپیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه هستند.

زنجانی ها امروز خونخواه رهبر شهیدشان هستند و با مشت های گره کرده حمایت خود را از حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام می کنند.

امروز مردم ولایتمدار و انقلابی زنجان بار دیگر در صحنه راهپیمایی روز جهانی قدس در دفاع از آرمان ملت مظلوم فلسطین به خیابان‌ها آمدند تا حمایت خود از این ملت را به اثبات برساند.

روز قدس اهمیت، تیزبینی و نگاه حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) را نشان می‌دهد و این راهپیمایی‌ها و حمایت‌ها از ملت مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف در تداوم جبهه مقاومت و استقامت بسیار مؤثر بود.

امروز در زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی زنجانی‌ها، خالق حماسه‌ای بزرگ و به به یادماندنی هستند، حماسه‌ای از جنس وحدت و همدلی برای دفاع از مظلوم و آزادی قدس شریف، تا وحدت و انسجام ملت ایران را برای تحقق آزادی فلسطین فریاد بزنند.

مردم فهیم و ولایتمدار در نقاط مختلف استان زنجان بار دیگر به صحنه آمده‌اند و با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس پشتیبانی خود را از ملت مظلوم فلسطین به جهانیان اعلام کنند.

راهپیمایی روز قدس در زنجان از میدان قائم آغاز شد و راهپیمایان مسیر منتهی به سمت مصلی نماز جمعه این شهر را با فریادهای مرگ بر علیه اسرائیل و مرگ بر اسرائیل طی می‌کنند.