  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۶

پانزدهمین روز جنگ؛ حمله به پایگاه‌های آمریکایی الظفره،شیخ عیسی العدیری

پانزدهمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حالی سپری می شود که نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات «وعده صادق ۴» پایگاه نواتیم را درهم کوبید.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حالی سپری می شود که نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات «وعده صادق ۴» پایگاه نواتیم را درهم کوبید. در تحولی مهم، سردار سیدمجید موسوی از جهش دو برابری دقت موشک‌های ایران در ۴۸ ساعت اخیر خبر داد و سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با استناد به آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» هشدار داد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های نفتی ایران، کلیه تأسیسات دارای سهام آمریکا در منطقه به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.

سردار سیدمجید موسوی از میدان نبرد در گزارشی فوری اعلام کرد: «در ۴۸ ساعت گذشته نرخ اصابت موشک‌های ایران به اهداف جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی ۲ برابر شده است. آغوش آسمان به روی موشک‌های غول‌پیکر ایرانی گشوده شده و تنبیه متجاوز ادامه دارد.»

این جهش چشمگیر در دقت موشکی، معادلات میدان را به سود جبهه مقاومت تغییر داده و وحشت را به جان نظامیان متجاوز انداخته است.

اخطار نهایی قرارگاه خاتم به آمریکا

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با قرائت آیه «إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ» خطاب به رژیم متجاوز آمریکا اعلام کرد: «در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، در صورت حمله به زیرساخت‌های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله کلیه زیرساخت‌های نفتی، اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت‌های دارای سهام آمریکا در سراسر منطقه نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.»

کنترل کامل ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه با اجرای طرح امنیت‌بخشی هوشمند، تردد کشتی‌های مجاز در تنگه هرمز را تحت کنترل کامل دارد. عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی از آب‌های ساحلی ایران، نشانه روشنی از ترس و وحشت نظامیان متجاوز از پاسخ کوبنده ایران است.

افق پیش رو: پیروزی نزدیک است

با گذشت پانزده روز از جنگ نابرابر، معادلات میدان به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته است. دشمن که گمان می‌کرد با حملات گسترده می‌تواند اراده ملت ایران را بشکند، اکنون در باتلاقی فرسایشی گرفتار شده که هر ساعت شکست و خفت بیشتری برای او به ارمغان می‌آورد.

کد خبر 6774201
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      13 32
      پاسخ
      با توجه به اینکه اینکه شاید به پلایشگاها و یا مراکز انرژی ایران حمله کنندپس نیروهای نظامی وغیره ایران ،وبعد از حمله به پلایشگاها ومراکز انرژی برنامه ریزی وامادگی از همین الان داشته باشنند در صورت قطع برق ،برق از را های دیگه تامین کنند ،ودرصورتی که پالایشگاه رو زدند برای بعدش امادگی وبرنامه ریزی داشته باشنند
    • US ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      25 36
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل و آمریکا تروریست
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      13 22
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا جنایتکار مرگ بر اسراییل کوک کش مرگ بر وطن فروش
    • امداد مردم DK ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      6 15
      پاسخ
      تمام چاه ها که به بمب افکن ها سوخت می دهند از آذربایجان سوریه عراق عربستان ، ایران تمام اینها را باید بزند وقت علیه شماست همسایگی نداریم همکار دشمن هستند حتی روسیه به اسراییل سوخت دهد باید چاه او را هم بزنید حفظ کشور در اول است بی تعارف جنگه
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      6 15
      پاسخ
      ماجرای ناو ابراهام لینکلن مرا به یاد داستان کشته شدن گولیاث به دست حضرت داوود (ع) می اندازد. غول بی شاخ و دمی که با سر و صدای مهیب وحشت ایجاد می‌کرد و در نهایت به دست حضرت داوود(ع) با توکل به خدا ، یک فلاخن و پنج عدد قلوه سنگ به زمین افتاد، و حضرت داوود (ع) با شمشیر خود او سرش را از تنش جدا کرد.
    • ایرانی JP ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      6 13
      پاسخ
      با همین صلابت و ضرب آهنگ هجومی منطقی، و به دور از احساساتِ هیجانی، طبق برنامه و به فراخور موقعیت و شرایط موجودِ وقت، ادامه بدید. که به وعده ی حتمی خداوند:«نَصْرٌ مِنَ اللَّـهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ» . چراکه جبهه های دشمن عجیب مستأصل، و درمانده شده‌اند.
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      6 15
      پاسخ
      جنگ از طرف دشمن خارجی به ایران تحمیل شد برای تجزیه و بردن منابع کشورقابل قیاس با اعتراضات گرانی که اونم بیشترش برمیگرده به تحریمات فرق داره الان هر کی با صهیونیست ها همکاری کنه وطن فروشه ایرانی نیست
    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      9 10
      پاسخ
      عربستان و امارات را بزنید تا بفهمن امریکا اسراییل رو ول نمیکنه اینا رو حمایت کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها