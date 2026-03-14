به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حالی سپری می شود که نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات «وعده صادق ۴» پایگاه نواتیم را درهم کوبید. در تحولی مهم، سردار سیدمجید موسوی از جهش دو برابری دقت موشک‌های ایران در ۴۸ ساعت اخیر خبر داد و سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با استناد به آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» هشدار داد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های نفتی ایران، کلیه تأسیسات دارای سهام آمریکا در منطقه به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.

سردار سیدمجید موسوی از میدان نبرد در گزارشی فوری اعلام کرد: «در ۴۸ ساعت گذشته نرخ اصابت موشک‌های ایران به اهداف جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی ۲ برابر شده است. آغوش آسمان به روی موشک‌های غول‌پیکر ایرانی گشوده شده و تنبیه متجاوز ادامه دارد.»

این جهش چشمگیر در دقت موشکی، معادلات میدان را به سود جبهه مقاومت تغییر داده و وحشت را به جان نظامیان متجاوز انداخته است.

اخطار نهایی قرارگاه خاتم به آمریکا

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با قرائت آیه «إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ» خطاب به رژیم متجاوز آمریکا اعلام کرد: «در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، در صورت حمله به زیرساخت‌های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله کلیه زیرساخت‌های نفتی، اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت‌های دارای سهام آمریکا در سراسر منطقه نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.»

کنترل کامل ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه با اجرای طرح امنیت‌بخشی هوشمند، تردد کشتی‌های مجاز در تنگه هرمز را تحت کنترل کامل دارد. عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی از آب‌های ساحلی ایران، نشانه روشنی از ترس و وحشت نظامیان متجاوز از پاسخ کوبنده ایران است.

افق پیش رو: پیروزی نزدیک است

با گذشت پانزده روز از جنگ نابرابر، معادلات میدان به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته است. دشمن که گمان می‌کرد با حملات گسترده می‌تواند اراده ملت ایران را بشکند، اکنون در باتلاقی فرسایشی گرفتار شده که هر ساعت شکست و خفت بیشتری برای او به ارمغان می‌آورد.