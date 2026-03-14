به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد: ما برای واردآوردن ضربات سهمگین، کوبنده و متوالی بر دشمن، صبر نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم
️در ادامه سرنگونی هواگردهای دشمنان بهدست رزمندگان پدافندهوایی کشور، در ساعات گذشته ️۳ فروند پهپاد رژیمصهیونیستی شامل یک فروند اوربیتر ۴ در تبریز و دو فروند هرمس در شهرهای اندیمشک و تهران، توسط پدافندهوایی سپاه و تحتکنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و سرنگون شدند.
️شایانذکر است تاکنون ۱۱۴ فروند انواع پهپادهای جاسوسی، رزمی و تهاجمی از ابتدای جنگ تحمیلی توسط مدافعان آسمان ایران شکار شده است.
️موج ۴۷ عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک یارسولالله(ص)، علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی، صحرای نِقِب، بئرالسبع، نواتیم، مخفیگاه تجزیهطلبان کومله و پایگاه نظامیان تروریست آمریکا در العدید، با شلیک موشکهای سوخت جامد و مایع، اجرا شد.
️سحرگاه امروز موج چهلوهشتم عملیات وعدهصادق۴ نیز با رمز مبارک یاقمربنیهاشم(ع) همزمان با حزبالله، علیه اهدافی در شمال سرزمینهای اشغالی، الجلیل، جولان، حیفا و پایگاههای نظامیان تروریست آمریکا در منطقه، با شلیک موشکهای سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع قدر و پهپادهای انهدامی، باعنایت الهی به اجرا در آمد.
️یگانهای موشکی و پهپادی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چهل و نهمین موج عملیات وعدهصادق۴، رادارهای پاتریوت، برج کنترل و سولههای دفاع هوایی پایگاه «الظفره»، و در پایگاه «شیخ عیسی» نیز رادارهای هشدار اولیه، آشیانه هواپیماها، رمپ مرکزی و مخازن سوخت هواگردهای آمریکایی را زیر ضرب حملات کوبنده خود قرار دادند.
️در همین موج نیز در پایگاه بالگردی «العدیری»، سولههای تجهیزات، محل تجمع تروریستها و سولههای نگهداری بالگردی این پایگاه منهدم گردید.
️در ساعات گذشته نیز، حملات کوبندهی دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به مراکز نظامی و اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، با بهرهگیری از پهپادهای انهدامی صورت گرفته است.
️ما برای واردآوردن ضربات سهمگین، کوبنده و متوالی بر دشمن، صبر نداریم و پیدرپی عمل میکنیم. دوره قلدریِ بینالمللی، به پایان رسیده است.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
نظر شما