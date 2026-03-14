۲۶ عملیات حزب الله علیه اسرائیل طی کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بخش اطلاع رسانی اخبار جنگ حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت طی روز گذشته دست کم ۲۶ عملیات با استفاده از موشک ها و پهپادهای مختلف انجام دادند.

در این بیانیه آمده است، مواضع نظامیان صهیونیست در مرکبا، نزدیک الخیام، تله الحمامص، خله العصافیر، المرج، کفر گلعادی و کریات شمونه هدف قرار گرفته است.

دقایقی قبل نیز حزب الله لبنان اعلام کرد که پایگاه ستیلا ماریس(مقر راهبردی رصد و نظارت دریایی در بخش ساحل شمالی) رژیم صهیونیستی را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. پایگاه عین شیمر(مقر پدافند هوایی-موشکی) در ۷۵ کیلومتری مرزهای فلسطین اشغالی و لبنان نیز هدف قرار گرفت.