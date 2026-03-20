امام جمعه کیش: ایران در این جنگ هیمنه پوشالی متجاوزان را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش افزود: با هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا و مراکز حساس رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و ضربه محکم به توانمندی نظامی و اقتصادی آنها، متجاوزان در حال شکست خوردن، عقب‌نشینی و به دنبال بهانه برای تمام کردن تجاوز هستند.

وی بیان کرد: امروز شاهد هستیم که دشمنان در وضعیت بدی گیر کرده‌اند که نمی‌توانند جنگ را توسعه دهند و در حال در جا زدن هستند و به غلط کردن افتاده‌اند.

امام جمعه کیش تاکید کرد: دشمنان متجاوز بدانند که تاوان تجاوز و خونریزی خود را خواهند داد و کاری خواهیم کرد که دیگر جرات حمله به ایران را نداشته باشند و تنگه هرمز نیز شرایط سابق را نخواهد داشت وگر نه این جنگ ادامه خواهد یافت.

وی همچنین تعداد موشک‌های ایران را نامحدود ذکر کرد و ادامه داد: ما هم توان تولید موشکی داریم و هم ذخایر کافی برای تداوم دفاع از کشور خود را داریم ولی ذخایر و تجهیزات دشمنان در حال اتمام است.

وی اظهار کرد: ایران در این جنگ ۲۰ روزه دستاوردهای اعجاب آمیزی داشته به طوری که همه تهدیدات خود قبل و بعد از جنگ را عملی کرده و معلوم شد که دشمنان حماقت بزرگی کردند و تاوان سختی دادند چرا که تاکنون هیچ کدام از حملات دشمنان بدون پاسخ نمانده و به رغم شهادت رهبری و فرماندهان ارشد نظامی ایران، خللی در اراده ملی جمهوری اسلامی و اداره کشور ایجاد نشده و تلفات و خسارت دشمن به رغم سانسور شدید، چندین برابر ایران است.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین گفت: دشمنان ما پس از این جنگ تحمیلی تحت فشارهای داخلی و خارجی سنگین هستند ولی در داخل ایران انسجام، همدلی، حضور حماسی مردم و هماهنگی مردم با مسئولان، اقتدار مضاعفی برای ایران آورده و جهان را متعجب کرده است.

وی با بیان این که ملت ایران در این جنگ از خود ضعف نشان نداد و با این مقاومت، دشمن خود را به ستوه آورد، تاکید کرد: حملات ایران در این جنگ مستمر است و به لحاظ کیفی و کمی به شکل تصاعدی ادامه خواهد داشت چرا که هنوز بخشی از توان دفاعی ایران رو نشده است.

امام جمعه کیش همچنین گفت: دشمنان متجاوز در این جنگ به دنبال تضعیف و شکست ایران بودند، اما امروز اقتدار ایران را با همه وجود لمس می‌کنند و کار آمریکا و ترامپ دیگر به جایی رسیده که برای باز کردن تنگه هرمز به التماس افتاده ولی هیچ کس حاضر به همکاری با آنها نیست.

وی با اشاره به تحقیر و ناکامی آمریکا و ترامپ در باز کردن تنگه هرمز بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون پیروز این نبرد است و به رغم خسارت، غم، حزن و شهادت مقامات و فرماندهان نظامی، توفیقاتی هم به دست آمده و تا الان ایران پیروز این جنگ محسوب می شود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز اضافه کرد: شرایط تنگه هرمز دیگر به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت و تردد در آن زیر نظر ایران با پرداخت عوارض ممکن خواهد بود و اگر هم باز شود، بر اساس مصالح ایران باز خواهد شد.

وی اظهار کرد: تنگه هرمز تنها یک شاهراه اقتصادی نیست بلکه ابزار قدرت برتر ایران در منطقه به شمار می‌رود و گنجینه‌ای محسوب می‌شود که برای جبران خسارت جنگ از آن استفاده خواهد شد.

امام جمعه کیش افزود: ایران هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده و نیست ولی همواره تاکید کرده که در جنگ تحمیلی، دفاع و نبرد پشیمان کننده‌ای در برابر دشمن خواهد داشت.

وی بیان کرد: دشمنان در این جنگ به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدند چرا که می‌خواستند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند، جنگ داخلی در ایران راه بیندازند و ایران بزرگ را تجزیه کنند ولی با حضور مردم در صحنه و با مقاومت جانانه ملی شکل گرفته و با تدابیر مقامات کشور، به این هدف خود نرسیدند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز با اشاره به رونمایی موشک‌های جدید در خلال این جنگ و فعالسازی پدافند بومی که موجب هدفگیری و ساقط کردن هواپیمای اف.۳۵ دشمن شد، افزود: دشمنان در این جنگ زیرساخت‌های ما را هدف قرار دادند ولی با پاسخ کوبنده ایران، فورا عقب‌نشینی کردند.

وی اضافه کرد: رژیم تروریستی آمریکا و صهیونیست‌ها فکر می کردند که با حمله آنی و با ترور مسئولان و فرماندهان ایران، کار نظام جمهوری اسلامی یکسره می‌شود، ولی ملت با خشم بیشتر برای انتقام از متجاوزان به میدان آمدند و اکنون آنها در تعجب هستند که می‌بینند ملت حسینی ایران با حضور خود خواهان انتقام خون شهدا هستند.

امام جمعه کیش با تقدیر از حضور مقتدرانه مردم ولایی وفادار و بصیر در صحنه و با تقدیر از پاسخ کوبنده رزمندگان اسلام، حضور مردم و پاسخ نیروهای مسلح ایران را موجب ایجاد ترس در دل دشمنان عنوان کرد و گفت: در این جنگ، همه مسئولان و مردم ایران در صحنه هستند و با هوشیاری مردم و مسئولان، این روزها شاهد شکست نقشه‌های دشمنان هستیم و در آینده هم شاهد شکست نهایی آنها خواهیم بود.

وی شهادت سالار شهدای انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سرداران، مسئولان، نظامیان و مردم بیگناه را ضایعه‌ای برای امت اسلام ایران دانست و اظهار کرد: همه شهدای ما مرد میدان بودند و نتیجه جهاد آنها پیروزی نهایی و شکست دشمنان خواهد بود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، ادامه جنگ تحمیلی را یکی از مسائل مهم برای سرنوشت ایران و دشمنان عنوان کرد و افزود: استمرار جنگ و فرسایشی شدن آن ضربه سهمگینی برای توان جنگی متجاوزان است چرا که آنها بر جنگ سریع آماده شده بودند و اگر این جنگ فرسایشی شود، خسارت آن بر دشمنان سنگین خواهد بود.

وی با بیان این که مقاومت ایران موجب شد که توهم پیروزی سریع ترامپ و متجاوزان شکست خورده و آنها در صحنه جنگ تحقیر شوند، اضافه کرد: جنگ قدرتمندانه، هوشمندانه، هدفمند و فرسایشی، پیروزی ما بر دشمنان متجاوز را به همراه خواهد داشت و زمان به نفع ایران در حال سپری شدن است.

امام جمعه کیش همچنین سال ۱۴۰۴ را که در آخرین روز آن قرار داریم، دارای حوادث تلخ و غمباری برای ایران ذکر کرد و با اشاره به تقارن عید سعید فطر و عید نوروز اضافه کرد: هر چند که ایام عید، ایام شادی و خوشی است ولی امسال ما عزادار شهدای جنگ رمضان و عزای عمومی ۴۰ روزه هستیم که تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد و بر همین اساس، مردم باید متناسب با حرمت خون شهدا و خانواده‌های داغدار عمل کنند.

وی بیان کرد: عزاداری و حزن ما در این ایام باید مثل عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) و توام با شکوه و اقتدار برنامه‌ریزی شود و همه عزاداری ما باید همراه با حس انتقام از دشمنان متجاوز و خونریز باشد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز تاکید کرد: نیروهای مسلح ایران اسلامی میدان را به خوبی مدیریت می‌کنند و مسئولان هم با همت کامل در حال خدمت هستند و مردم نیز با حضور باشکوه خود در میدان و صحنه مقاومت، در مساجد و خیابان‌ها حاضر هستند و تا هر وقتی که لازم باشد، در حال عزاداری خواهند بود.

وی همچنین گفت: مردم باید از فرصت عید برای دید و بازدید از خانواده شهدا به خصوص شهدای جنگ تحمیلی امسال استفاده کنند و با حضور در مزار شهدا و مساجد و استمرار حضور میدانی، خیابانی و مساجد و تدوام کمک مومنانه، همیت، غیرت و نوعدوستی خود را بار دیگر نشان دهند.