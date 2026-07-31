ادعای منابع آمریکایی درباره حملات احتمالی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،شبکه «سیبیاس نیوز» به نقل از چند منبع آمریکایی مدعی شد که واشنگتن و رژیم صهیونیستی در حال بررسی و هماهنگی برای اجرای حملهای گسترده علیه زیرساختهای انرژی ایران هستند.
بر اساس این گزارش، در صورت صدور دستور نهایی، حمله احتمالی میتواند یکی از شدیدترین عملیاتها علیه تأسیسات انرژی ایران باشد و احتمال دارد در تعطیلات آخر هفته انجام شود. منابع مذکور همچنین مدعی شدند زمانبندی عملیات بهگونهای در نظر گرفته شده که پیش از بازگشایی بازارهای مالی در روز دوشنبه پایان یابد تا پیامدهای آن بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. با این حال، زمان دقیق آغاز و پایان حمله مشخص نیست.
سیبیاس افزود: مقامهای رژیم صهیونیستی از طرح حمله مطلع شده و هماهنگیهایی را با آمریکا انجام دادهاند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی اجرای عملیات را صادر نکرده است. سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی نیز درباره این گزارش اظهارنظر نکرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که طرح حمله احتمالی به ایران در نشست اخیر هیئت دولت ترامپ در کمپدیوید مطرح شده و شماری از مشاوران کاخ سفید که در حوزه مسائل سیاسی فعالیت دارند، با اجرای آن مخالفت کردهاند.
ترامپ در جمع خبرنگاران با تکرار مواضع تهدیدآمیز خود علیه ایران گفت: «ضربه بسیار سختی به آنها خواهیم زد.» وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات نیز اظهار کرد: «فکر میکنم ما فقط میخواهیم پیروز شویم.»
«شان پارنل» سخنگوی ارشد پنتاگون اعلام کرد وزارت جنگ آمریکا تا زمان تصمیمگیری نهایی رئیسجمهور درباره اهداف عملیات، اطلاعاتی در اینباره منتشر نمیکند. وی در عین حال گفت این وزارتخانه برای اجرای دستورات ترامپ در کوتاهترین زمان ممکن آماده است.
یک مقام نظامی پیشین آمریکا نیز به سیبیاس گفت هدف احتمالی حمله به زیرساختهای انرژی ایران، تضعیف توان دولت در اداره امور و ارائه خدمات عنوان شده است.
این ادعاها در حالی مطرح شدهاند که تاکنون مقامهای رسمی ایران واکنشی به گزارش سیبیاس نشان ندادهاند.
نظر شما