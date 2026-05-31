ابراهیم پور: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و محتکران مطالبه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیمپور شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم شهرستان آستارا با بیان اینکه توان هستهای و موشکی ایران بهطور کامل تثبیت شده است، اظهار کرد: نطنزها، اصفهانها و آبسنگین اراک بهطور کامل پابرجا خواهد ماند و جمهوری اسلامی نه محدودیت برد موشکی را و محدودیت تعداد موشکها را می پذیرد.
وی افزود: تسلط ما بر تنگه هرمز نه یک روز و دو روز، بلکه الیالابد برقرار خواهد بود.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به رصد ماهوارهای ایران گفت: در مرکز رصد ما ۴۵ ماهواره مهم دنیا زیر نظر است و تحلیلهای منتشرشده در ۲۰ نشریه معتبر جهان نشان میدهد که پس از جنگ تنگه هرمز، ابرقدرت چهارمی در جهان ظهور کرده که همه باید به آن احترام بگذارند و آن جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره انتقام سخت سردار سلیمانی تصریح کرد: انتقام سخت حاج قاسم دو بخش دارد؛ یکی شکست هیمنه نرمافزاری آمریکا و دیگری اخراج کامل آمریکا از منطقه. ما تازه پس از شش سال به این نقطه رسیدهایم؛ اما انتقام سخت حضرت آقا دو چیز است؛ نابودی کامل رژیم صهیونیستی و پایان نظام سلطه آمریکا بر جهان.
ابراهیم پور با تشریح چهار راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران گفت: پرونده مذاکره بسته شده است؛ چون آمریکا فهمید ایران از ده شرط خود عقبنشینی نمیکند. حمله زمینی نیز منتفی شد؛ زیرا پایگاههای دموکرات، پژاک و گروههای مسلح در شمال عراق توسط نیروهای ما شخم زده شد و طرح حمله از بلوچستان و چابهار نیز ناکام ماند.
وی ادامه داد: حمله اتمی هم عملاً منتفی است؛ زیرا اعلام کردهایم هر تعداد بمب اتمی که بزنند، ما زرادخانه دیمونا را با خاک یکسان خواهیم کرد.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به حمله موشکی اخیر ایران گفت: در این عملیات، سه موشک بسیار محرمانه که هیچ راداری قادر به شناسایی آن نیست، به شهرک مسکونی دانشمندان هستهای در دیمونا اصابت کرد تا پیام روشنی به رژیم صهیونیستی داده شود.
وی راهبرد آخر آمریکا را «جنگ ترکیبی سهگانه» دانست و گفت: این جنگ اقتصادی، امنیتی و نظامی پیشتر در شیلی، لیبی و عراق اجرا شده و اکنون علیه ایران فعال است. لیبرالهای داخلی نیز در بخش اقتصادی با آمریکا همراهی میکنند تا گلوگاههای اقتصادی را فشار دهند.
ابراهیم پور با اشاره به تلاشهای دولت و مجلس برای اصلاح ساختارهای اقتصادی افزود: درخواست جدی ما برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و محتکران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار درباره جنگ امنیتی گفت: داعشیها، دموکرات، پژاک، منافقین، بهاییها، وهابیها، مسیحیت تبشیری و حتی اراذل و اوباش آمادهاند تا در صورت خالی شدن میدان، خیابانها را تصرف کنند. امروز حفظ میدان از اوجب واجبات است.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به روایات آخرالزمانی و کتابهای جدید در این حوزه اظهار کرد: در کتاب سقوط اسرائیل و خاورمیانه عصر ظهور آمده است که شکست دولت مستقر یهود آغاز چرخه ظهور خواهد بود. ما به فضل خدا وارد این چرخه شدهایم.
