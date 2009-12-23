ترابیان و ملی پوشان فوتسال ایران بامداد فردا به برزیل می روند

به گزارش خبرنگار مهر، ترابیان که سرپرست تیم فوتسال منتخب جهان در دیدارهای دوستانه مقابل برزیل خواهد بود را در سفر به این کشور وحید شمسایی، محمد طاهری و مصطفی نظری همراهی خواهند کرد.

این جمع چهارنفره ساعت 4 بامداد فردا (پنجشنبه) تهران را به مقصد دوبی ترک می کنند و از این شهر با پروازی مستقیم راهی سائوپائولو برزیل خواهند شد. شهر "ناتال" مقصد نهایی آنها در برزیل خواهد بود که به احتمال فراوان تا بامداد جمعه به این شهر وارد می شوند.

نشست هماهنگی تیم فوتسال منتخب جهان پیش از رویارویی با تیم ملی برزیل نیز روز جمعه هفته جاری در شهر ناتال برگزار خواهد شد و پس از این نشست تمرینات آماده سازی این تیم آغاز خواهد شد.

تیم فوتسال منتخب جهان در روزهای 27 و 28 دسامبر 2009 (7 و 8 دی‌ماه 1388) در شهرهای Natal و Recife به مصاف تیم ملی برزیل می رود و ملی پوشان کشورمان پس از همراهی این تیم در دو مسابقه یاد شده تا روز 31 دسامبر 2009 (10 دیماه 1388) به تهران بازمی گردند.