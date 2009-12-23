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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

برای همراهی تیم منتخب جهان/

ترابیان و ملی پوشان فوتسال ایران بامداد فردا به برزیل می روند

ترابیان و ملی پوشان فوتسال ایران بامداد فردا به برزیل می روند

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به همراه سه بازیکن تیم ملی کشورمان که به تیم منتخب جهان دعوت شده‌اند برای رویارویی با تیم ملی فوتسال برزیل بامداد فردا (پنجشنبه) تهران را به مقصد این کشور ترک می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترابیان که سرپرست تیم فوتسال منتخب جهان در دیدارهای دوستانه مقابل برزیل خواهد بود را در سفر به این کشور وحید شمسایی، محمد طاهری و مصطفی نظری همراهی خواهند کرد.

این جمع چهارنفره ساعت 4 بامداد فردا (پنجشنبه) تهران را به مقصد دوبی ترک می کنند و از این شهر با پروازی مستقیم راهی سائوپائولو برزیل خواهند شد. شهر "ناتال" مقصد نهایی آنها در برزیل خواهد بود که به احتمال فراوان تا بامداد جمعه به این شهر وارد می شوند.

نشست هماهنگی تیم فوتسال منتخب جهان پیش از رویارویی با تیم ملی برزیل نیز روز جمعه هفته جاری در شهر ناتال برگزار خواهد شد و پس از این نشست تمرینات آماده سازی این تیم آغاز خواهد شد.

تیم فوتسال منتخب جهان در روزهای 27 و 28 دسامبر 2009 (7 و 8 دی‌ماه 1388) در شهرهای Natal و Recife  به مصاف تیم ملی برزیل می رود و ملی پوشان کشورمان پس از همراهی این تیم در دو مسابقه یاد شده تا روز 31 دسامبر 2009 (10 دیماه 1388) به تهران بازمی گردند.

کد مطلب 1005739

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