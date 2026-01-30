به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتسال افغانستان و مالزی از ساعت ۱۳:۳۰ امروز جمعه در گروه D رقابت های جام ملت های ۲۰۲۶ آسیا برگزار شد که با پیروزی پرگل و قاطع ۷ بر صفر افغان ها همراه بود.

افغانستان با این پیروزی همچون ایران صاحب ۶ امتیاز از ۲ بازی در گروه D شد تا جدال آنها در بازی پایانی این مرحله از رقابت ها برای صدرنشینی در گروه اهمیت پیدا کند.

تیم ملی ایران امروز با نتیجه ۲ بر صفر عربستان را شکست داد.

دیدار شاگردان وحید شمسایی با تیم ملی فوتسال افغانستان از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه برگزار می شود.