سقوط ۵۰۰ دلاری قیمت طلا در بازار جهانی 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیتکو، در حالی که روز گذشته قیمت طلا تا ۵۶۰۰ دلار در هر انس بالا رفته بود اما هم اکنون با ۵۰۰ دلار سقوط نسبت به سقف روز گذشته با قیمت زیر ۵۱۰۰ دلار معامله می شود.

بر همین اساس در حال حاضر هر انس طلا با قیمت ۵ هزار و ۸۸ دلار در حال معامله است که نسبت به قیمت پایانی روز گذشته نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته است.

البته این قیمت هنوز هم نسبت به یک ماه پیش ۱۷ درصد بیشتر بوده و در یک سال گذشته هم ۸۱ درصد رشد را ثبت کرده است.

قیمت نقره هم که دیروز تا ۱۱۹ دلار در هر انس بالا رفته بود حالا به مرز ۱۰۰ دلار رسیده و هم اکنون هر انس از این فلز گرانبها با قیمت ۱۰۰ دلار و ۵۱ سنت معامله می‌شود.

البته پلاتین و پالادیم هم کاهش سنگین قیمت را تجربه کردند به گونه‌ای که به ترتیب با ۳۳۳ دلار و ۱۹۰ دلار ریزش هم اکنون با قیمت ۲ هزار و ۳۰۴ دلار و ۱ هزار و ۸۰۴ دلار معامله می‌شوند.