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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

در دیدار باگروهی از دانشجویان/

خاتمی برخی مطالب منتشره در سایتها را تکذیب کرد / نامه ای ننوشته ام

خاتمی برخی مطالب منتشره در سایتها را تکذیب کرد / نامه ای ننوشته ام

رئیس بنیاد باران خبری که اخیرا در برخی سایت‌های اینترنتی درباره نامه او به رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شده را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی ، وی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و در دیدار با اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به بیان برخی مسائل روز پرداخت و سپس به سئوالات آنان پاسخ گفت.

وی در بخشی از سخنانش با انتقاد از " فضای آلوده به دروغ و تهمت در کشور" گفت: با دروغ و تهمت به بهترین نیروهای انقلاب که هیچ کس باور نمی‌کند آنها نیروهای منحرف هستند، هر نسبتی می‌دهند و بدتر از این آن است که رواج دروغ و تهمت، به نام نظام باشد.

خاتمی افزود: در مورد خودم اگر بخواهم هر روز به این دروغ‌ گویی‌ها و دروغ ‌پردازی‌ها، عکس العمل نشان دهم ( که نمی‌خواهم نشان دهم) ؛ باید همه کار خود را رها کنم.

خاتمی سپس اظهار داشت: در روزهای اخیرمطالبی را به من نسبت می‌دهند که در نامه‌ای به رهبری نوشته‌ام و بعد هم مطالبی را به رهبری نسبت می دهند که ایشان فلان موضع را در قبال آن گرفته‌اند . نمی دانم به چه دلیلی و با چه جراتی هر دروغی را می‌گویند. آدم باید پناه ببرد به خدا از این دروغ و جعل.

وی گفت : اگر با این روش‌ها می‌خواهند کسانی که دلبسته به نظام و انقلاب هستند را از مسیرشان که مسیر انتقاد و اعتراض به روش‌های نادرست است بازدارند، تجربه نشان داده که این کار غلطی است.

رئیس دولت هشتم یادآور شد: اگر نیروهای دلسوز را محدود کنند، کسانی میدان‌دار می‌شوند که هیچ چیز را قبول ندارند. خطرناک این است که جریانات افراطی بخواهند همه چیز را به نام اسلام تمام کنند و دل‌زدگی در جامعه ایجاد کنند و عکس العمل آن هم مطالبی باشد که دلسوزان اسلام و نظام نمی پذیرند.

رئیس بنیاد باران افزود: اگر کسانی ببیند سیاست‌ها و رفتارهایی که هست ما را از آن قله‌ها دور می‌کند و پیشرفتی که باید داشته باشیم نیست، این حق آنهاست که حرف بزنند. دفاع از حقوق مردم و آزادی جامعه حق، بلکه مسئولیت دلسوزان واقعی است.

رئیس‌جمهور سابق کشورمان سپس به صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله منتظری از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی رهبر انقلاب از ایشان تجلیل می‌کنند، معنایش این است که نظام می‌خواهد ایشان مورد احترام باشد.

کد مطلب 1005983

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