خاتمی برخی مطالب منتشره در سایتها را تکذیب کرد / نامه ای ننوشته ام

وی در بخشی از سخنانش با انتقاد از " فضای آلوده به دروغ و تهمت در کشور" گفت: با دروغ و تهمت به بهترین نیروهای انقلاب که هیچ کس باور نمیکند آنها نیروهای منحرف هستند، هر نسبتی میدهند و بدتر از این آن است که رواج دروغ و تهمت، به نام نظام باشد.
خاتمی افزود: در مورد خودم اگر بخواهم هر روز به این دروغ گوییها و دروغ پردازیها، عکس العمل نشان دهم ( که نمیخواهم نشان دهم) ؛ باید همه کار خود را رها کنم.
خاتمی سپس اظهار داشت: در روزهای اخیرمطالبی را به من نسبت میدهند که در نامهای به رهبری نوشتهام و بعد هم مطالبی را به رهبری نسبت می دهند که ایشان فلان موضع را در قبال آن گرفتهاند . نمی دانم به چه دلیلی و با چه جراتی هر دروغی را میگویند. آدم باید پناه ببرد به خدا از این دروغ و جعل.
وی گفت : اگر با این روشها میخواهند کسانی که دلبسته به نظام و انقلاب هستند را از مسیرشان که مسیر انتقاد و اعتراض به روشهای نادرست است بازدارند، تجربه نشان داده که این کار غلطی است.
رئیس دولت هشتم یادآور شد: اگر نیروهای دلسوز را محدود کنند، کسانی میداندار میشوند که هیچ چیز را قبول ندارند. خطرناک این است که جریانات افراطی بخواهند همه چیز را به نام اسلام تمام کنند و دلزدگی در جامعه ایجاد کنند و عکس العمل آن هم مطالبی باشد که دلسوزان اسلام و نظام نمی پذیرند.
رئیس بنیاد باران افزود: اگر کسانی ببیند سیاستها و رفتارهایی که هست ما را از آن قلهها دور میکند و پیشرفتی که باید داشته باشیم نیست، این حق آنهاست که حرف بزنند. دفاع از حقوق مردم و آزادی جامعه حق، بلکه مسئولیت دلسوزان واقعی است.
رئیسجمهور سابق کشورمان سپس به صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله منتظری از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی رهبر انقلاب از ایشان تجلیل میکنند، معنایش این است که نظام میخواهد ایشان مورد احترام باشد.
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