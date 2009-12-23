جشنواره فیلمهای سینمایی کشورهای اسلامی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در جمع نخبگان قرآنی استان فارس با تاکید بر اینکه مناسبات و برنامه های فرهنگی نباید فقط با محوریت تهران برگزار شود، عنوان کرد: این امکانات باید در تمام استانها وجود داشته باشد و اینکه جشنواره بین المللی فیلمهای سینمایی کشورهای اسلامی در شیراز برگزار می شود حاکی از توجه ویژه دولت به شهر شیراز است.

وی تاکید کرد: برگزاری جشنواره هایی نظیر کنگره مردانی، یادروز سعدی و حافظ، کنگره شعرعاشورایی و... همگی نشان دهنده ادبی بودن شهر شیراز است از این رو انتظارات مطرح شده نسبت به این شهر نیز در این خصوص بالاست به همین خاطر باید نیازهای مختلف این شهر ادبی را به طور کامل برآورده کرد که برگزاری جشنواره هایی از این دست نیز در راستای تحقق این امر است.

حسینی با تاکید بر اینکه تلاشها طی مدت اخیر بر این بوده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود از شیراز به عنوان شهر با سابقه تمدنی و فرهنگی یاد کرد و متذکر شد: اما در این راستا باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد که از آن جمله می توان به تولید یک فیلم مستند با موضوع شیراز به عنوان یک اقدام موثر در رابطه با مسائل فرهنگی و تمدنی شیراز و فارس اشاره کرد.

حسینی با اشاره به وجهه موسیقیایی شیراز نیز توضیح داد: سابقه دو هزار شیراز در حوزه هنر موسیقی نیز یکی از مسائل مورد توجه در این شهر بوده که همگی این مسائل حاکی از قدمت فرهنگی و تمدنی شهر شیراز و استان فارس دارد.

برگزاری همایش شاعران ایران و جهان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه جلسه از برگزاری همایش شاعران ایران و جهان خبر داد و افزود: این همایش با حضور 50 کشور مقارن اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مصوباتی که در حوزه مسائل قرآنی برای فارس در هیئت دولت مطرح شده نیز بیان کرد: در مصوبات هیئت دولت از طرح شهرستان استهبان به عنوان شهر قرآنی موضوعات لازم مطرح شده که باید این مبحث نیز مورد پیگیری و مطالعه قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این نشست به سئوالات برخی از خبرنگاران در خصوص عدم معرفی شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی پاسخ داد و در این خصوص گفت: شیراز پایتخت فرهنگی کشور به شمار می شود و نیازی به تاکید این موضوع نیز نیست.