تصمیم لبنان برای تحویل بیش از ۳۰۰ زندانی سوری به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این اقدام بر اساس توافقی دوجانبه میان سوریه و لبنان انجام میشود و شامل زندانیانی است که محکوم به حبس طولانی مدت شده اند.
طارق متری معاون نخست وزیر لبنان در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران پس از جلسه هیئت دولت در مقر ریاست جمهوری لبنان در بعبدا گفت که این زندانیان میتوانند دوران باقیمانده محکومیت خود را در کشورشان سپری کنند.
وی افزود که توافق شامل افرادی میشود که بیش از ۱۰ سال در زندانهای لبنان بودهاند.
توافق تحویل زندانیان میان دمشق و بیروت از اکتبر ۲۰۲۵ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و هدف آن بازگرداندن زندانیان غیرمتهم به قتل و مدیریت پروندههای معلق میان دو کشور است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۵۰۰ شهروند سوری در زندانهای لبنان بازداشت هستند که تقریباً یک سوم کل زندانیان این کشور را تشکیل می دهند.
نظر شما