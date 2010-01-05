10 رویداد برتر پزشکی سال 2009 از نگاه هاروارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجله Harvard Health Letter مدرسه پزشکی دانشگاه هارودارد رتبه اول به آنفلوآنزای نوع A داده شد.

1- آنفلوآنزای H1N1

ویروس H1N1 در آوریل 2009 از دو گونه ویروس آنفلوآنزای خوکی، یک گونه ویروس آنفلوآنزای انسانی و یک گونه ویروس آنفلوآنزای پرندگان در مکزیک توسعه یافت. پس از یک هفته که با تردید به این نوع جدید آنفلوانزا نگاه شد سرانجام هشدارهایی درباره شیوع و همه گیر شدن آن در رسانه های دنیا منتشر شد.

علت این شیوع زود هنگام این بیماری مربوط به ماهیت خود ویروس است. به طوری که این ویروس به راحتی گسترش می یابد و سرایت می کند اما به ندرت کشنده است به طوری که تاکنون در تمام دنیا 5 هزار نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند.

2- طرح اصلاح بهداشتی باراک اوباما

دانشگاه هاروارد رتبه دوم رویدادهای پزشکی سال 2009 را به طرح اصلاح بهداشتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اختصاص داده است. اکتبر گذشته، محققان هاروارد به همراه همکاران خود در مرکز بهداشت کمبریج تحقیقاتی را درباره عواقب فقدان بیمه برای کسی که از یک بیماری مزمن رنج می برند نشان دادند.

3- چربیهای خوب

رتبه سوم این رده بندی به اصطلاح "چربی خوب" و یا چربی قهوه ای اختصاص یافته است. نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد در سال 2009 نشان داد که 50 گرم چربی خوب می تواند حدود 500 گرم چربی بد را بسوزاند. نتایج این تحقیقات که در ژورنال علمی New England Journal of Medicine منتشر شد حاکی از آن است که یک بافت چربی که تاکنون تصور می شد تنها در حیوانات و نوزاد انسان وجود دارد در انسان بزرگسال نیز حضور دارد. این بافت چربی محتوی بیشترین میزان چربی قهوه ای است و بنابراین متابولیسم آن بسیار بالا است.

4- محدودیت هدایای شرکتهای دارویی

در سال 2009 در بسیاری از ایالات آمریکا آزادی شرکتهای داروسازی به هدیه دادن دارو به پزشکان محدود شد. هدف از این اقدام، کاهش موارد توجه به دارویی خاص بود.

5- ساخت گونه جدیدی از یک دارو

به گزارش مهر، در سال 2009 محققان موفق شدند گونه های دیگری از داروی "وارفارین" را توسعه دهند. این داروی ضد لختگی خون قادر است از تولید ویتامین K جلوگیری کند. این ویتامین برای درمان انسداد جریان خون، لختگی، اسکیمی مغز و امبولی ریه استفاده می شود اما همچنین موجب خونزیری نیز می شود.

6- کشفیات جدید درباره MicroRna

در سال گذشته مطالعات دامنه داری درباره MicroRna به عنوان یک نشانگر جدید برای تشخیص تومورها و ارائه راههای درمانی جدید انجام شد.

7- "قند عزیز"

رتبه هفتم این معرفی به تحقیقاتی که درباره "قند عزیز" (Nice-Sugar) انجام شد اختصاص یافته است. نتایج این تحقیقات رقم مرگ بسیار بالایی را در بیمارانی نشان داد که از قند کنترل شده مصرف می کردند. این تحقیقات، جامعه پزشکی را نسبت به نظریه های مربوط به خطرات سطح بالای قند خون و مزایای سطوح بسیار پایین آن دچار تردید کرد.

8- ژوپیتر

نتایج تحقیقاتی با عنوان ژوپیتر اثرات داروی "روسوواستاتین" را در پیشگیری از حملات قلبی عروقی نشان داد. این دارو با کم کردن سطح کلسترول و به خصوص با کم کردن سطح پروتیئهای "C-reactive" عمل می کند. این نتایج نشان می دهد که مصرف ثابت دوز بالای این دارو در طولانی مدت می تواند عوارض سوء بر جای می گذارد.

9- اعتبار ماموگرافی

نتایج تحقیقاتی که در سال گذشته در ژورنال انجمن پزشکی آمریکا منتشر شد اعتبار ماموگرافی در تشخیص سرطان پروستات را در کاهش توسعه و بدخیم شدن این تومور تائید کرد.

10- نقش شبکه های اجتماعی در تغذیه بد

آخرین رتبه این رده بندی به مطالعاتی اختصاص یافته است که نقش شبکه های اجتماعی را در توسعه عادات غذایی کم مغذی بررسی کرده اند.